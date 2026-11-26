Falliscono le trattative per i due lotti del servizio di manutenzione. Sul tavolo il taglio di 18 addetti e 26 assunzioni a tempo determinato. I sindacati chiedono l’intervento delle istituzioni

Doppio mancato accordo sul futuro dei lavoratori impegnati nella manutenzione del verde pubblico a Taranto. Le trattative sui lotti 1 e 2, che sono tenute oggi all’Ufficio vertenze collettive dell’Arpal Puglia, si sono concluse senza intesa, con il rischio di perdere posti di lavoro e peggiorare le condizioni contrattuali. In segno di protesta, i lavoratori hanno occupato temporaneamente il ponte girevole.

A lanciare l’allarme sono Fai Cisl Taranto Brindisi, Flai Cgil Taranto e Uila Uil Taranto, che giudicano inaccettabili le proposte delle aziende. Per il lotto 1, Bitella Srl, aggiudicataria del servizio, ha prospettato una riduzione della forza lavoro di 18 unità, pari al 60%. Per il lotto 2, la nuova impresa ha proposto l’assunzione di 26 lavoratori con contratti a tempo determinato, legati alle fasi operative e alle esigenze stagionali.

“La salvaguardia dell’occupazione deve rappresentare una priorità assoluta”, dichiarano i segretari generali Alessandro Gesuè, Giuseppe Romano e Antonio Trenta. “Non possiamo permetterci – aggiungono – di perdere altri posti di lavoro né di trasformare rapporti stabili in occupazione precaria. Non possono essere ancora una volta i lavoratori a pagare il prezzo delle scelte economiche e organizzative”.

I sindacati chiedono un intervento urgente del sindaco e dell’amministrazione comunale, oltre che del prefetto, per aprire un confronto e individuare soluzioni capaci di scongiurare i licenziamenti. Al Comune, in qualità di stazione appaltante, sollecitano anche una verifica delle possibilità offerte dalle clausole sociali e dalla normativa. “La qualità dei servizi pubblici non può prescindere dalla stabilità e dalla dignità del lavoro”, concludono le organizzazioni sindacali, pronte a proseguire la mobilitazione. (Ansa)