Taranto, schianto sul Punta Penna: due ragazzi in codice rosso

Incidente lungo la discesa verso viale Magna Grecia. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i due giovani dall’auto

Momenti di paura sulla discesa di Punta Penna, dove una Volkswagen Maggiolino con a bordo due ragazzi, di 18 e 19 anni, è finita violentemente contro un palo della segnaletica stradale mentre procedeva in direzione di viale Magna Grecia.

L’impatto ha richiesto l’intervento dei soccorritori per consentire ai due occupanti di uscire dall’abitacolo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai giovani prima di accompagnarli all’ospedale Santissima Annunziata. Per entrambi è stato disposto il ricovero in codice rosso.

La zona è stata raggiunta anche da tre pattuglie della Polizia di Stato, impegnate nei rilievi per chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente. Restano da accertare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo.