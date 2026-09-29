Taranto, Scuola Allievi Carabinieri: le precisazioni

L’ attività didattica è stata sospesa per consentire l’esecuzione di una sanificazione straordinaria dell’impianto idrico, dopo che in alcuni segmenti sono state trovate tracce del batterio della legionella

Riceviamo e pubblichiamo per intero la nota del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto



“Con preghiera di rettifica delle notizie apparse su fonti aperte si comunica che la Scuola Allievi di Taranto non è stata chiusa, ma ha sospeso l’attività didattica, e il provvedimento non è stato adottato su istanza proveniente da terzi, ma per decisione del Comando delle Scuole dell’Arma.



Tale iniziativa è finalizzata a consentire, in via preventiva e in attuazione del principio di massima cautela, l’esecuzione di una sanificazione straordinaria dell’impianto idrico, dopo che in alcuni segmenti sono state trovate tracce del batterio della legionella.



A tale scopo, agli allievi è stata concessa una licenza straordinaria, terminata la quale riprenderanno le consuete attività addestrative.



La positività è scaturita dai routinari controlli, che vengono eseguiti periodicamente su indicazione del Comando Generale per garantire la salute degli allievi”.

