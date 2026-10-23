Taranto, sorpreso con dosi di hashish, cocaina e marijuana

Arrestato il 18enne in flagranza dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane 18enne, ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione, ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale della Squadra Volante ha notato in via Dante tre giovani intenti a conversare in maniera sospetta nei pressi di un distributore automatico H24. Alla vista dell’autovettura della Polizia, uno dei ragazzi, identificato per un 18enne tarantino, ha cercato di eludere il controllo sbarazzandosi di una tracolla nera, adagiandola sul marciapiede adiacente. Gli agenti hanno cinturato l’area ma il giovane ha improvvisamente strattonato con violenza uno dei poliziotti, dandosi alla fuga a piedi tra le vie limitrofe ma è stato raggiunto dopo alcune centinaia di metri.

Il giovane ha opposto resistenza, scagliandosi contro i poliziotti con insulti, nel tentativo di divincolarsi. Soltanto il deciso e rapido intervento congiunto degli altri equipaggi giunti in ausilio ha consentito di bloccarlo e metterlo in sicurezza. L’ispezione della tracolla lasciata dal 18enne sul marciapiede ha permesso di rinvenire 20 involucri contenenti hashish ed altrettante dosi termosaldate di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento, al di sopra di un armadio della camera da letto, in una busta in plastica di circa 80 grammi di Marijuana oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.