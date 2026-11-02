Taranto, stretta della Polizia sulla devianza giovanile e lo spaccio: 19 giovani indagati

Oltre 4mila persone identificate tra Taranto, Martina Franca, Grottaglie e Manduria. Sequestrati droga, armi e munizioni. Tra gli indagati anche nove minorenni

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli in provincia di Taranto per contrastare la devianza giovanile e lo spaccio di droga. Le attività hanno interessato Taranto, Martina Franca, Grottaglie e Manduria, coinvolgendo Squadra Mobile, commissariati e reparti territoriali, con il coordinamento della Procura. Nel corso delle operazioni sono state identificate oltre 4mila persone maggiorenni e centinaia di minorenni. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di quasi 300 grammi di cannabinoidi, 14 grammi di cocaina, sostanze sintetiche, tre armi da fuoco, cinque armi bianche, una mazza da baseball, 52 munizioni e quasi 2mila euro in contanti, ritenuti possibile provento di attività illecite.

Numerose le denunce e i provvedimenti adottati nei confronti di adulti e minorenni per reati legati allo spaccio, alla detenzione e al porto abusivo di armi e a episodi di violenza. Tra gli interventi anche il sequestro di un coltello all’interno di una scuola di Martina Franca. Disposti inoltre avvisi orali, ammonimenti del Questore e aggravamenti di misure già in vigore. Nell’ambito delle indagini sul traffico di stupefacenti sono state indagate 15 persone, di cui otto minorenni e cinque under 25, per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati oltre 200 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga. Per gli indagati sono state avanzate formali richieste di misure cautelari.

Altri quattro giovani, di età compresa tra 16 e 21 anni, tra cui un minorenne, sono stati indagati per tentato omicidio. L’attività della Polizia di Stato ha riguardato anche il monitoraggio dei social network e dei profili online riconducibili ai contesti investigativi, affiancando i controlli sul territorio alle indagini.