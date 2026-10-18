Taranto, Striano: “Un giorno di vittoria”

L’ avvocato dei genitori tarantini esprime la sua emozione per la partecipazione della città, alla manifestazione di Onda del Futuro

“Sono commosso ed emozionato , non ci poteva essere nulla di piu’ gratificante, per me e per tutti gli attivisti che per lunghi anni non si sono mai arresi . La città finalmente ha parlato, in modo pacifico e senza distinzioni di appartenenza di nessun tipo. Ha detto basta . I rappresentanti del fronte della morte hanno ricevuto un avviso di sfratto. E questa volta non riusciranno a dividerci.

Oggi è un giorno importante anche per tutti i ricercatori ed il personale dell’ISS, di ARPA, di ISPRA, di ASL Taranto e di ARESS Puglia che hanno tenuto la schiena dritta e non si sono piegati alle pressioni politiche che hanno subito . Grazie al loro lavoro la cittadinanza è stata in grado di capire la realtà. Oggi più che mai abbiamo bisogno di poterci fidare delle loro indagini ed analisi .



Lo stesso vale per i giudici Milanesi che si sono dimostrati indipendenti ed imparziali . Io sono convinto che lo saranno anche i giudici della Corte di Cassazione .

Oggi però si è verificata quella svolta tanto attesa, si deve uscire dalle aule di giustizia per avere voce in capitolo sul futuro del territorio . Lor signori prenditori , trafficanti di tessere e prebende varie e distributori di morte hanno finito di imporre la zona di sacrificio”.