Taranto, Tacente rassegna le dimissioni immediate da Presidente del CTP

“Le mie dimissioni non arrecheranno alcun pregiudizio ai lavoratori, che percepiranno regolarmente gli stipendi senza ritardi eventualmente causati da tale decisione, né comprometteranno l’attività dell’Azienda in un periodo delicato per il trasporto pubblico locale, che sarà caratterizzato prossimamente dai giorni dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Cataldo”

Con una nota, Francesco Tacente, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali del 25 e 26 aprile, ha comunicato di aver rassegnato, con effetto immediato, le proprie dimissioni da presidente del Consiglio di amministrazione del CTP.

La decisione annunciata già ieri, maturata con senso di responsabilità e profondo rispetto verso l’Ente, i cittadini e i candidati sindaco che come lui affronteranno le prossime elezioni amministrative, è stata presa dopo aver avuto garanzie dal management su due questioni relative all’ordinaria amministrazione.

“Le dimissioni immediate – afferma Tacente – non arrecheranno alcun pregiudizio ai lavoratori, che percepiranno regolarmente gli stipendi senza ritardi eventualmente causati da tale decisione, né comprometteranno l’attività dell’Azienda in un periodo delicato per il trasporto pubblico locale, che sarà caratterizzato prossimamente dai giorni dei festeggiamenti del Santo Patrono, San Cataldo, giornate a cui tutti noi ci stringeremo in preghiera.

Un gesto di cortesia istituzionale, ma anche di coscienza per evitare che la mia permanenza possa essere, anche solo strumentalmente, oggetto di polemiche che distolgano l’attenzione dai reali problemi del servizio per i cittadini e dai diritti dei lavoratori. – Si legge nella nota – Taranto ha bisogno di una tregua istituzionale e il mio vuole essere un gesto anche in questa direzione: dobbiamo costruire ponti e non muri”.

Il candidato sindaco di Taranto della larga coalizione di ispirazione civica e moderata dunque si congeda con i ringraziamenti: “Colgo l’occasione per ringraziare il personale del CTP, i colleghi del CdA e tutti gli interlocutori istituzionali con cui ho collaborato durante il mio incarico. – Conclude – E, come annunciato, con questo gesto consegno le mie dimissioni al futuro presidente della Provincia di Taranto che sarà indicato il prossimo il 22 maggio e al quale offrirò la mia disponibilità per esporre tutte le attività svolte per favorire le esigenze della comunità e dei lavoratori”.