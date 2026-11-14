Taranto, trova una borsa con oggetto prezioso: la consegna ai Carabinieri

Uno strumento navale del valore di 10000 euro è stato ritrovato da una donna in pieno centro cittadino

Un gesto di grande senso civico e onestà quello compiuto nei giorni scorsi da una donna nel centro abitato di Taranto, che ha permesso di recuperare un oggetto elettronico di notevole valore economico e professionale.

Una signora, mentre percorreva una strada del territorio jonico, ha notato una borsa in pelle abbandonata sul ciglio della carreggiata, sistemata tra la ruota di un’autovettura parcheggiata e il marciapiede.

Dopo averla recuperata, la signora non ha esitato sul da farsi: ha raggiunto gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Talsano, dove ha consegnato la borsa ai militari dell’Arma, raccontando le circostanze del ritrovamento.



Nel corso delle verifiche sul contenuto, all’interno della borsa sono stati individuati diversi oggetti e, in particolare, un sofisticato strumento elettronico: un rilevatore a ultrasuoni utilizzato per verificare la tenuta stagna dei boccaporti delle navi, del valore commerciale di circa 10.000 euro.

Si tratta di un’apparecchiatura tecnica particolarmente specifica, dotata di certificazione per l’utilizzo professionale e affidata a personale qualificato del settore navale. Gli accertamenti – fanno sapere – hanno consentito di risalire al legittimo proprietario dello strumento, individuato in un ispettore navale incaricato delle misurazioni e dipendente di una società specializzata in perizie navali.