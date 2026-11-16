Taranto ultima in Italia per qualità della vita, Ferrarese: “Serve un’azione straordinaria”

Il commissario dei Giochi del Mediterraneo: “Non bastano più le parole, occorre cambiare passo”. Appello a istituzioni e imprese per investimenti, lavoro e risanamento ambientale

La classifica sulla qualità della vita pubblicata da ItaliaOggi, che colloca Taranto all’ultimo posto in Italia, riaccende i riflettori sulle difficoltà della città e sulla necessità di un cambio di passo.

A intervenire è Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, che richiama l’urgenza di una strategia di ampio respiro capace di affrontare le criticità strutturali del territorio e costruire nuove prospettive per il futuro.

Ferrarese ricorda come, solo pochi giorni fa, in occasione del lancio di “Embrace the Future – Taranto 2036″, avesse già sottolineato la necessità di guardare alla città con una visione nuova, attraverso interventi di portata straordinaria.”Questa classifica conferma drammaticamente la necessità di quella riflessione”, evidenzia il commissario, secondo cui non è più sufficiente prendere atto dei dati o continuare ad affrontare problemi strutturali con risposte ordinarie.

Per Ferrarese, Taranto ha bisogno di “un’azione speciale, forte e straordinaria”, adeguata alle emergenze che attraversa, ma anche alle potenzialità che il territorio continua a esprimere.La strada da seguire, secondo il commissario, passa attraverso una strategia di lungo periodo e interventi concreti, con investimenti mirati, nuove occasioni di lavoro, risanamento ambientale e maggiori opportunità per le giovani generazioni.

Fondamentale, inoltre, sarà la capacità di costruire una sinergia tra istituzioni, imprese, competenze e società civile, superando divisioni e appartenenze per perseguire un obiettivo comune.”Quando una delle città più importanti del Sud arriva all’ultimo posto, non bastano più le parole, occorre cambiare passo. E occorre farlo adesso”, conclude Ferrarese.