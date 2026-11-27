Tra cantieri e proteste, Taranto resta ostaggio dei disagi alla viabilità: rallentamenti sul Ponte Punta Penna e blocco del traffico sul Ponte Girevole mettono in difficoltà automobilisti e pendolari

Taranto paralizzata e cittadini alle prese con pesanti disagi alla mobilità. Nella giornata di oggi, i due principali collegamenti stradali della città, il Ponte Punta Penna e il Ponte Girevole, sono entrambi interessati da situazioni che stanno compromettendo la circolazione in entrata e in uscita dal capoluogo ionico.

Sul Ponte Punta Penna sono in corso lavori sulla carreggiata che, già da alcuni giorni, stanno causando rallentamenti e disagi agli automobilisti che percorrono quotidianamente l’arteria. Sul Ponte Girevole, invece, a bloccare il transito è la protesta dei lavoratori del verde pubblico, scesi in strada per mantenere alta l’attenzione sui licenziamenti e sulla loro situazione occupazionale.

Due situazioni diverse che si concentrano contemporaneamente sui principali assi di collegamento della città, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sulla quotidianità dei tarantini. Il risultato è una circolazione fortemente rallentata e una città che, di fatto, fatica a garantire i normali spostamenti dei suoi abitanti.