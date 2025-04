Taranto, Usb preannuncia la mobilitazione per le numerose criticità della Polizia Locale

”Chiediamo alla commissaria prefettizia quale fine abbiano fatto le assunzioni dei cinque vigili previste per il mese di aprile, e quale futuro ci sara’ per gli idonei non vincitori della graduatoria concorsuale”

“L’USB, dopo aver tentato inutilmente di trovare con la gestione straordinaria del Comune di Taranto, soluzioni alle criticità dei lavoratori e delle lavoratrici del Corpo di Polizia Locale, preannuncia la mobilitazione generale.” Lo afferma in una nota Angelo Ferrarese del Coordinamento USB Pubblico Impiego Comune di Taranto. “In assolvimento al mandato ricevuto dai lavoratori della Polizia Locale USB, nelle elezioni degli scorsi 14, 15 e 16 aprile, Usb chiede il versamento del contributo datoriale 2023 dell’art. 208 Cds, a tutti i lavoratori e lavoratrici e l’immediata fornitura della massa vestiaria prevista per genti, ufficiali e motociclisti.

La nostra organizzazione inoltre stigmatizza l’inopinata riparametrazione dell’Indennita’ di Vigilanza ed il ritiro dell’arma in dotazione al personale con limitazioni alla mansione, che pero’ viene ugualmente impiegato in servizi di viabilita’ esterna. – Conclude – L’Usb chiede inoltre alla commissaria prefettizia quale fine abbiano fatto le assunzioni dei cinque vigili previste per il mese di aprile, e quale futuro ci sara’ per gli idonei non vincitori della graduatoria concorsuale, che possono essere assunti anche a tempo determinato traendo le risorse dalla precipua parte dell’art. 142 cds.”