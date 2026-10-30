Taranto, verde pubblico: in arrivo 300 alberi

Patronelli: “La nostra esigenza prioritaria è coniugare la realizzazione delle Brt con la valorizzazione ecologica, l’ombreggiatura dei percorsi urbani e il complessivo incremento del patrimonio arboreo della città di Taranto”

“Saranno piantumati in diverse aree cittadine, prioritariamente nelle formelle vuote lungo i marciapiedi, i circa 300 nuovi alberi previsti dal piano del verde pubblico collegato alla realizzazione delle due linee Brt.”

Inizia così il comunicato del Comune di Taranto sul verde pubblico. “Come definito dal recente tavolo tecnico, queste piantumazioni compenseranno gli alberi rimossi o delocalizzati per far posto all’infrastruttura di trasporto, nel dettaglio si tratta di 162 alberi per la linea rossa e 135 per la blu. Non saranno collocati necessariamente lungo i tracciati, anche perché in diversi tratti, (come via Consiglio o via Dante, dove sorgeranno anche due piste ciclabili) e all’interno delle nuove rotatorie (come viale Unicef o ancora via Dante), è già prevista l’implementazione del verde pubblico”.

“La nostra esigenza prioritaria – ha sottolineato l’assessore alla Mobilità Giovanni Patronelli – è coniugare la realizzazione delle Brt con la valorizzazione ecologica, l’ombreggiatura dei percorsi urbani e il complessivo incremento del patrimonio arboreo della città di Taranto. Una prospettiva condivisa con la collega Fulvia Gravame, titolare della delega all’Ambiente, la cui direzione sovrintenderà all’individuazione delle aree obiettivo dell’intervento”.

“I prossimi passi – sottolineano – prevedono l’impegno, da parte della direzione Ambiente, a individuare le specie arboree nel rispetto del vigente regolamento del Verde del Comune di Taranto, definendo inoltre i dettagli tecnici della piantumazione (distanza, ampiezza scavi, eventuali ancoraggi e irrigazione) e il cronoprogramma di messa a dimora in aderenza con le finestre agronomiche stagionali favorevoli”.