Un appuntamento sulla prevenzione e la necessità di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, alla parità e al rifiuto di qualsiasi forma di prevaricazione e di violenza non solo fisica ma anche verbale e psicologica

La cultura del rispetto si costruisce fin da piccoli, attraverso l’educazione, il dialogo e la consapevolezza. È questo il messaggio lanciato dai Carabinieri di Taranto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, con un incontro di sensibilizzazione rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini”, nel quartiere Paolo VI, che comprende anche la Scuola Secondaria di Primo Grado con il plesso “Papa Wojtyla”.



Un appuntamento – fanno sapere – dedicato non soltanto alla riflessione su un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale, ma soprattutto alla prevenzione e alla necessità di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, alla parità e al rifiuto di qualsiasi forma di prevaricazione e di violenza, non solo fisica ma anche verbale e psicologica

A confrontarsi con gli studenti sono stati il Capitano Alfredo Rendina Comandante della Compagnia di Taranto accompagnato dal Maresciallo Capo Cosimo Faniglulo.



Particolare attenzione – aggiungono – è stata riservata ai segnali che possono nascondere situazioni di abuso e sopraffazione, spesso inizialmente sottovalutati, come il controllo, la gelosia eccessiva, le minacce, le umiliazioni e l’isolamento della vittima e le forme di possesso.



Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi anche gli strumenti di tutela messi a disposizione dalla legge, le modalità per chiedere aiuto e il ruolo delle istituzioni e dei centri antiviolenza nel sostenere chi subisce maltrattamenti o atti persecutori.

I rappresentanti dell’Arma hanno inoltre illustrato l’impegno quotidiano dei Carabinieri nell’accoglienza e nell’ascolto delle vittime, attraverso percorsi di assistenza e ambienti riservati, pensati per garantire la necessaria protezione ed evitare ulteriori sofferenze a chi trova il coraggio di denunciare.



In questo contesto, è stata richiamata anche l’attenzione sulle cosiddette “stanze rosa” un luogo protetto realizzato all’interno delle Caserme dei Carabinieri, Questure e degli Uffici di Polizia per accogliere e ascoltare le donne, incoraggiarle a rivolgersi alle Forze dell’Ordine nei casi di violenza e abusi e sostenerle nel delicato momento della denuncia. Le Stanze rosa sono state già istituite presso le Stazioni Carabinieri di Grottaglie e Massafra, spazi dedicati all’ascolto protetto delle persone offese, concepiti per favorire un approccio attento, riservato e rispettoso della dignità delle vittime.

All’iniziativa hanno partecipato il dirigente scolastico e i docenti, insieme agli studenti, che hanno dimostrato interesse e coinvolgimento, prendendo parte attivamente al confronto con domande, osservazioni e riflessioni.

La lotta alla violenza sulle donne – concludono – non può limitarsi a una ricorrenza sul calendario: deve tradursi ogni giorno in comportamenti concreti, educazione e rispetto. E proprio tra i banchi di scuola può nascere quella consapevolezza capace di contribuire a costruire una società nella quale nessuna forma di violenza, discriminazione o sopraffazione trovi spazio.

