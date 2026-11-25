“Il rispetto in mostra”, in sede fino a sabato, l’ esposizione di disegni poesie, manifesti e fumetti realizzati dagli studenti dell’ Istituto Alfieri

Centonovantadue ammonimenti a Taranto nei primi dieci mesi del 2026 per prevenire violenze di genere, stalking e maltrattamenti in ambito domestico. È il dato diffuso dal questore Michele Davide Sinigaglia, durante la presentazione di ‘Il rispetto in mostra’, l’esposizione allestita nella sede della questura con disegni, poesie, manifesti e fumetti realizzati dagli studenti dell’istituto comprensivo Vittorio Alfieri.

La mostra resterà aperta fino a sabato.

“Nell’80% circa dei casi questi fenomeni, che possono anticipare fatti di violenza più gravi, vengono interrotti. L’ammonimento è uno strumento di prevenzione sul quale vogliamo insistere”, ha spiegato Sinigaglia, sottolineando l’importanza di intervenire prima che si arrivi a conseguenze irreparabili.

“La Polizia di Stato – ha aggiunto – non è un ente distante che interviene soltanto nelle emergenze: vogliamo essere proattivi e trasmettere ai più giovani i valori del rispetto, affiancando il lavoro della scuola e delle realtà sociali”. All’iniziativa, in occasione del 25 novembre, ha partecipato anche il prefetto Ernesto Liguori, che ha richiamato la necessità di un cambiamento culturale. “La violenza di genere – ha affermato – è figlia di una visione arretrata sulla quale si fonda la disparità. Bisogna incidere soprattutto nella coscienza degli uomini”. Liguori ha evidenziato il valore del coinvolgimento degli studenti e della collaborazione tra scuola e forze dell’ordine per costruire una società più consapevole. Quello allestito in questura, è stato spiegato, è un percorso fatto di colori, parole e messaggi forti per dire no alla violenza sulle donne, ricordare che “se ti toglie il sorriso non è amore” e promuovere il valore del rispetto e della libertà. ( Ansa )

