TedX Taranto: “Le frontiere della contemporaneità”

Tra i dieci speaker della conferenza – spettacolo prevista per il 15 novembre, Ermal Meta

Dieci ospiti per esplorare le frontiere della contemporaneità. É questo il tema della settima edizione di TedX Taranto, in programma domenica 15 novembre, dalle 17, al Teatro Orfeo. Sul palco si alterneranno dieci personalità scelte dal mondo della musica, da quello della medicina, della filosofia e della geopolitica. Oltre al famoso cantautore Ermal Meta, sarà presente anche l’infettivologo Matteo Bassetti e il filosofo Rick Dufer.

Tra gli altri interventi: Aisha Paolini, Alessandro Vanoli, Nicola Gianluca Raimondi, Nicolò Andreula e il colonnello Orio Giorgio Stirpe, i Terraross e l’attrice tarantina Erika Grillo. La conduzione è affidata alla giornalista Rai Monica Caradonna.



La conferenza è stata presentata questa mattina, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città ed è organizzata da Academy Mobilità. Il tema scelto rimanda alla nuova fase di cambiamento che sta attraversando la Città dei due Mari e si ispira al giornalista e scrittore Alessandro Leogrande.



L’ evento è la seconda tappa di un percorso nato in Puglia, partito da Bari il 10 ottobre e si concluderà a Lecce il 20 dicembre. La direzione artistica è affidata a Cesare De Virgilio Suglia.

L’incasso sarà devoluto a Save the Children e Abfo