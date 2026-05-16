Traffico e cantieri, l’allarme di Confartigianato: “La città rischia di perdere competitività”

“Bene la modernizzazione infrastrutturale, ma servono misure immediate per sostenere imprese, cittadini e commercio di prossimità”

Confartigianato richiama l’attenzione sul tema della mobilità urbana a Taranto e chiede un cambio di passo nella gestione di viabilità, parcheggi e accessibilità cittadina. Secondo l’associazione, la situazione non può più essere affrontata con interventi frammentari o emergenziali, ma necessita di una strategia organica e strutturale.

L’organizzazione riconosce l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’accompagnare la fase di profonde trasformazioni urbane e infrastrutturali che sta interessando la città, interventi che comportano inevitabili disagi temporanei ma che puntano a restituire a Taranto un’immagine più moderna ed efficiente. Per Confartigianato, tuttavia, la mobilità urbana non rappresenta soltanto una questione tecnica, ma un elemento che incide direttamente sulla qualità della vita, sull’attrattività economica e sulla competitività commerciale del territorio.

L’ente evidenzia come la città stia vivendo una fase particolarmente critica sul fronte della viabilità quotidiana. La difficoltà nel reperire parcheggi, la congestione delle principali arterie urbane e i continui rallentamenti starebbero infatti incidendo sulla funzionalità complessiva della città e sulle attività economiche.

Per Confartigianato, cittadini, lavoratori e imprese sono sempre più spesso costretti a tempi di percorrenza imprevedibili e a lunghe ricerche di posti auto, con ricadute evidenti sul traffico, sull’inquinamento e sulla produttività urbana. “Una città nella quale raggiungere il centro, un’attività commerciale o un servizio diventa complicato rischia inevitabilmente di perdere attrattività e competitività”, sottolineano gli esponenti.

Da qui la richiesta di un approccio integrato capace di mettere in relazione viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e accessibilità ai quartieri. In quest’ottica, il completamento del sistema BRT viene considerato “un passaggio strategico” per la modernizzazione della mobilità urbana, pur ribadendo la necessità di verificarne concretamente l’impatto sulla viabilità ordinaria e sulla gestione dei flussi di traffico.

Confartigianato ritiene infatti che, anche con un trasporto pubblico più moderno ed efficiente, Taranto continuerà ad avere bisogno di una rete della sosta più ampia ed equilibrata, in grado di sostenere l’accessibilità al centro cittadino, ai quartieri commerciali e alle principali direttrici urbane.

Accanto alla pianificazione di lungo periodo, l’associazione indica anche priorità immediate: aumentare la disponibilità di parcheggi e accelerare l’acquisizione definitiva di aree strategiche come Mezzacapo e Stazione Torpedinieri, considerate fondamentali per ridurre la pressione sul traffico cittadino.

Nel documento viene inoltre evidenziato il rischio che le difficoltà di accessibilità possano penalizzare il commercio di prossimità. “Oggi la competizione commerciale si gioca anche sulla facilità di accesso e sulla disponibilità della sosta”, osserva Confartigianato, sottolineando come le grandi polarità commerciali possano contare su ampie aree parcheggio che influenzano inevitabilmente le scelte dei consumatori.

L’associazione mantiene un atteggiamento definito “responsabile e costruttivo” rispetto al progetto BRT, ma chiede attenzione agli effetti che il nuovo sistema potrebbe produrre sulla viabilità ordinaria e sull’accessibilità ai quartieri, in particolare lungo le direttrici verso Lama e Talsano, oltre che nel centro cittadino.

Particolare preoccupazione viene espressa anche per la gestione simultanea dei numerosi cantieri aperti in città, tra lavori del BRT, interventi legati ai Giochi del Mediterraneo e altre opere pubbliche. Una situazione che, secondo Confartigianato, starebbe generando un crescente livello di “stress urbano” per cittadini e attività economiche.

“In molte aree della città la viabilità risulta fortemente rallentata per diverse ore della giornata”, evidenzia l’associazione, richiamando gli effetti sui tempi di percorrenza, sulla distribuzione delle merci e sull’accessibilità alle attività commerciali e professionali. Da qui la proposta di valutare misure straordinarie per limitare i disagi, come l’intensificazione dei lavori nelle ore notturne nei cantieri più impattanti sulla circolazione, sul modello di quanto avviene in altre città italiane.

Confartigianato chiede infine un maggiore coordinamento nella gestione dei cantieri, accompagnato da una comunicazione costante e chiara verso cittadini e operatori economici. L’obiettivo, conclude l’associazione, deve essere quello di trovare “un equilibrio tra sostenibilità, diritto alla mobilità, sviluppo economico e qualità della vita”, confermando la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale.