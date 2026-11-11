Tragedia sulla Lizzano-Monteparano, 29enne muore in un incidente

L’auto è uscita di strada, abbattendo un muretto a secco e ribaltandosi in un uliveto. Inutili i soccorsi del 118. Indagano i Carabinieri

Tragedia a Lizzano. Un tragico incidente stradale si è verificato alle prime luci, dell’11 novembre, lungo la strada che collega Lizzano a Monteparano. A perdere la vita è stato un giovane di 29 anni, deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della vettura, finendo fuori dalla carreggiata. L’auto ha sfondato un muretto a secco, terminando la propria corsa ribaltata all’interno di un uliveto, ai piedi di un albero di ulivo. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Manduria, che hanno lavorato per estrarre il corpo del 29enne dall’abitacolo, i carabinieri e il personale del 118 proveniente da Torricella. Per il giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.