TRANSIZIONE A TARGHE ALTERNE

Legambiente e WWF contestano il progetto siderurgico in Friuli, ma sostengono la riconversione dell’ex Ilva di Taranto. Due pesi diversi che vedono il territorio ancora una volta subordinato al suo destino industriale

Il tema della decarbonizzazione sembra ridefinire strategie ed alleanze politiche. A Taranto nella fattispecie, la promessa di un’acciaieria green è diventata l’orizzonte ideale attorno al quale si alimenta la retorica conciliatoria tra continuità produttiva e risanamento ambientale.

Perché la transizione industriale sia sostenibile servono condizioni tecnologiche, economiche ed energetiche precise. A ciò va aggiunta una valutazione rigorosa delle conseguenze che la permanenza di un grande impianto siderurgico comporterebbe per il territorio. Quando si tratta di valutare grandi investimenti siderurgici, in territori diversi non sono chiare le posizioni delle organizzazioni ambientaliste. Appaiono infatti ondivaghe.

Da un lato si contesta la localizzazione di nuovi impianti siderurgici, richiamando a suffragio la fragilità degli ecosistemi e il principio di precauzione, dall’altro si sostiene la riconversione della fabbrica come prospettiva.

Un esempio di questo cortocircuito è Legambiente, che negli anni ha organizzato diversi dibattiti sulla questione, sostenendo, attraverso studi e approfondimenti, la possibilità di applicare a Taranto un modello di produzione siderurgica meno inquinante, basato sull’idrogeno verde. Eppure il rischio che l’interesse strategico della produzione venga anteposto alle bonifiche e sulla reale convenienza economica dell’investimento, considerati gli elevati costi energetici, è elevato. Ci domandiamo, dunque, perché in altri territori le stesse organizzazioni abbiano espresso opinioni decisamente più intransigenti.

In Italia, negli ultimi anni, sono stati presentati due progetti siderurgici riconducibili allo stesso proponente. Il primo progetto Metinvest-Danieli prevedeva la realizzazione di un polo siderurgico a San Giorgio di Nogaro, in Friuli Venezia Giulia, con una capacità produttiva iniziale di 2,4 milioni di tonnellate di coils all’anno, incrementabile fino a quattro milioni. Nel 2023 Legambiente aveva contestato il progetto, giudicandolo incompatibile con le caratteristiche ambientali del territorio e illustrando le proprie ragioni in un comunicato stampa.

La contrarietà di Legambiente Friuli Venezia Giulia non riguardava la tecnologia siderurgica in sé, ma la localizzazione dell’impianto, ritenuta inconciliabile con la fragilità ambientale della Laguna di Grado e Marano. Emerge, però, un elemento ancora più significativo. Legambiente e WWF, attraverso un’iniziativa congiunta dei rispettivi livelli nazionali e regionali, avevano sollecitato i ministri competenti a valutare localizzazioni alternative, contribuendo a individuare Piombino come possibile sede del nuovo investimento siderurgico.

Il principio sostenuto dalle stesse organizzazioni si basava sulla eventuale insostenibilità di un insediamento, e dunque della idoneità ambientale e territoriale del sito prescelto, oltre che la tecnologia adottata. Un criterio che sembra non replicarsi nel caso di Taranto, laddove appare invece possibilista sulla riconversione siderurgica dell’ex Ilva, all’interno di un Sito di interesse nazionale da bonificare, caratterizzato da contaminazioni storiche e da criticità ambientali e sanitarie ampiamente documentate.

Il progetto friulano prevedeva inizialmente la lavorazione delle bramme. In seguito, venne modificato, prospettando un’acciaieria alimentata con preridotto di produzione propria. L’investimento, tuttavia, non è mai andato in porto, anche a causa delle difficoltà tecniche e delle proteste dei cittadini, che avevano organizzato una raccolta firme per fermarlo.

Successivamente, un comunicato dell’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, evidenziò la necessità di orientare gli investimenti verso altre tipologie di attività. “In seguito agli approfondimenti svolti e vista anche la complessità della manifestazione d’interesse pervenuta, – dichiarò l’assessore – è emerso come nell’area industriale Aussa Corno sia opportuno prediligere altre tipologie di investimento, in un’ottica di maggiore compatibilità con il territorio interessato, anche tenuto conto delle osservazioni e valutazioni manifestate dai Comuni dell’area”.

Il progetto è stato quindi riproposto nel 2024-2025 con una diversa configurazione, nell’area dell’ex stabilimento siderurgico di Piombino, beneficiando di contributi pubblici e prevedendo la realizzazione di forni elettrici alimentati con rottame e preridotto , quest’ultimo importato dall’Ucraina. Attualmente, è in una fase di stallo, si parla di una possibile uscita di Metinvest e della ricerca di un terzo socio, in un contesto economico mutato rispetto a quello in cui l’investimento era stato concepito.

Sul piano autorizzativo, la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale è stata accompagnata da osservazioni di WWF e Legambiente, che ne hanno rilevato le criticità.

In particolare, hanno chiesto di valutare le emissioni atmosferiche nelle condizioni di massimo esercizio dell’impianto, compresi tutti gli inquinanti potenzialmente rilevanti, le emissioni fuggitive e gli effetti dell’accumulo degli inquinanti nel tempo, ed infine una descrizione completa delle tecnologie previste per l’abbattimento delle emissioni, incluse le modalità di gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta.

A questo proposito, l’attivista ed economista Gladys Spiliopoulos si è espressa in modo piuttosto critico, sui social. “È difficile, però, riconoscere lo stesso rigore nella posizione assunta dal WWF nazionale, insieme a Legambiente e Greenpeace, sull’ex Ilva di Taranto. – ha scritto – Nel comunicato del 10 novembre 2025 le tre associazioni chiedevano la realizzazione entro il 2030 di forni elettrici, impianti per la produzione di ferro preridotto (DRI) e relative infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili, contemplando nel frattempo il funzionamento degli attuali altoforni e delle cokerie, per il minor tempo possibile e nel rispetto dell’AIA. Una proposta che assumeva come concretamente percorribile una riconversione industriale la cui fattibilità economica, tecnologica ed energetica era tutt’altro che dimostrata.

La credibilità scientifica di una posizione ambientalista si misura anche nella capacità di modificarla quando le evidenze tecniche, economiche e giudiziarie ne mettono in discussione i presupposti. Il principio di precauzione non è una clausola da invocare selettivamente e la decarbonizzazione non è una formula capace di rendere automaticamente sostenibile qualsiasi progetto industriale“.

L’attivista addita l’operato delle associazioni, prone a suo dire, a valutare progetti siderurgici in territori differenti in modo disomogeneo. Legambiente, infatti, nonostante i recenti sviluppi giudiziari, continua a ritenere sussistenti le condizioni per una riconversione green del polo siderurgico tarantino. Una posizione ribadita anche in una recente intervista, nella quale l’associazione ha confermato che non avrebbe partecipato alla manifestazione organizzata dal collettivo “Onda del Futuro” per chiedere la chiusura dello stabilimento perché non in linea con gli obiettivi della stessa realtà associativa.

Studi di settore elaborati da PwC Deutschland e RMI, emerge che le condizioni più favorevoli per una produzione sostenibile di preridotto si trovano nei Paesi ricchi di materie prime e dotati di infrastrutture energetiche in grado di garantire energia a basso costo.

Lo stesso Carlo Mapelli, professore di Siderurgia al Politecnico di Milano, ha voluto ribadire fino a che punto il recupero dell’attuale complesso siderurgico potrebbe comportare costi superiori a quelli necessari per realizzare un nuovo impianto. Ad incidere sarebbero il deterioramento degli asset produttivi, le demolizioni, le bonifiche e la necessità di ricostruire parte delle infrastrutture industriali. Nel corso del 2026, lo stesso professore ha inoltre messo in discussione la strategicità della produzione siderurgica tarantina alla luce delle attuali condizioni industriali ed economiche.

A ciò va aggiunto, che non può non lasciarci perplessi una certa linea comune tra gli stessi sindacati, firmatari assieme agli enti istituzionali di un documento a favore della continuità produttiva, e le organizzazioni ambientaliste a sostegno della realizzazione di forni elettrici ed impianti DRI nel capoluogo jonico. Una congiuntura che non ha subito revisioni, malgrado la pronuncia sull’area a caldo da parte della Corte d’Appello di Milano.

Il tema della decarbonizzazione è ormai onnipresente nel linguaggio collettivo, ma a volte viene usato in modo fuorviante per spostare l’attenzione del dibattito su temi più sindacali che ecologici. E’ importante capire che la transizione ha un prezzo e che ovviamente non tutti possono permetterselo. E’ evidente che il tentativo di tenere insieme salute e profitto (non il lavoro) diventa arduo allo stato delle cose.

Per questi motivi i sindacati insistono sulla nazionalizzazione, cercando nello Stato l’unico referente credibile nella vicenda Ilva. Ma l’Italsider non esiste più da tempo , le ricadute economiche e ambientali sono troppe, e invocare una riconversione industriale sul modello decarbonizzato rischia di rimanere carta straccia per vari motivi.

Alle associazioni ambientaliste spetta il compito di tutelare i territori e combattere quelle lobby i cui interessi specifici virano nella direzione dei profitti toutcourt. Così come l’esperienza ci insegna. L’industria dispone già di interlocutori e strumenti per difendere le proprie ragioni. Ed ogni tanto serve ricordarlo.