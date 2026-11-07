sabato 7 Novembre 26
CP

Truffa e rapina a Monopoli, poi intercettati a Martina Franca

Cronaca

Articoli Correlati

Ex Ilva, Decaro: “Taranto ha bisogno di una siderurgia green e senza rischi per la salute”

CP -
Il presidente della Regione Puglia sollecita il Governo a puntare sulla decarbonizzazione e ad attrarre nuovi investimenti. "I dati epidemiologici della città sono preoccupanti,...
Read more

Mensa scolastica a Taranto, bambina esclusa per morosità: la CGIL chiede chiarimenti al Comune

CP -
La segretaria Ronsisvalle: "Le difficoltà economiche delle famiglie non devono ricadere sui bambini". Il sindacato sollecita la revisione dei regolamenti comunali e l'istituzione di...
Read more

Confapi Taranto commenta il “silenzio” sul saldo dei crediti dell’indotto

CP -
Ancora nessun riscontro dopo la lettera inviata da CONFAPI Taranto ai Commissari di Acciaierie d'Italia in A.S. per avere notizie certe sui tempi relativi...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand