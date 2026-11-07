Truffa e rapina a Monopoli, poi intercettati a Martina Franca

Il raggiro con la falsa telefonata di un sedicente appartenente alle forze dell’ordine. Recuperati 1.590 euro e diversi monili in oro. Il primo arresto nell’agro di Martina Franca, il complice bloccato alla stazione ferroviaria di Taranto mentre tentava di raggiungere Bari

Si è conclusa con due arresti l’operazione della Polizia di Stato che ha permesso di individuare i presunti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana donna a Monopoli. In manette sono finiti un 58enne, residente in provincia di Napoli, e un 18enne di origini egiziane, entrambi accusati, a vario titolo, di truffa aggravata e rapina impropria.

La vicenda ha avuto inizio a Monopoli, dove un’anziana è stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per appartenente alle forze dell’ordine. Con il pretesto di un presunto fermo giudiziario che avrebbe coinvolto un familiare della donna, il sedicente agente è riuscito a metterla in uno stato di forte agitazione, convincendola a consegnare denaro e gioielli in oro come risarcimento per i presunti danni provocati dal congiunto.

Una volta raggiunta l’abitazione della vittima, il truffatore si è fatto consegnare contanti e preziosi. La situazione è precipitata quando la nipote dell’anziana, avvisata di quanto stava accadendo, è intervenuta nel condominio per prestarle aiuto. Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il malvivente l’avrebbe aggredita.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento degli agenti del Commissariato di Monopoli, che hanno avviato immediatamente le indagini, raccogliendo i primi elementi utili e individuando il veicolo utilizzato dai presunti responsabili per allontanarsi.

Le ricerche si sono estese fino alla provincia di Taranto. Grazie al lavoro dei Falchi della Squadra Mobile di Bari, in collaborazione con il personale del Commissariato di Martina Franca, e all’ausilio dei sistemi di monitoraggio dei transiti e della localizzazione satellitare, gli investigatori sono riusciti a individuare l’autovettura nell’agro di Martina Franca.

Dopo aver predisposto un servizio di appostamento, i poliziotti hanno bloccato il 58enne nei pressi del mezzo utilizzato per la fuga. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare l’intera refurtiva: 1.590 euro in contanti e diversi monili in oro, poi restituiti ai legittimi proprietari.

Parallelamente sono proseguite le attività per rintracciare il secondo presunto complice. Le verifiche hanno interessato anche le stazioni ferroviarie e le fermate degli autobus regionali. Proprio alla stazione di Taranto è intervenuta la Polizia Ferroviaria, che ha individuato il 18enne mentre si preparava a salire su un treno diretto a Bari.

Il giovane, privo di documenti e denaro, non avrebbe inizialmente fornito spiegazioni convincenti sulla propria presenza nello scalo ferroviario. Gli accertamenti attraverso le banche dati delle forze dell’ordine hanno permesso di identificarlo. A rafforzare i sospetti degli investigatori anche l’abbigliamento indossato: una vistosa tuta sportiva a quadri, corrispondente a quella ripresa dalle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui era stata messa a segno la truffa.