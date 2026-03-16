Tutela del SIN di Taranto: siglato il protocollo di collaborazione

Firmato un accordo tra Commissario Straordinario e Guardia di Finanza. L’intesa punta a integrare telerilevamento aereo e satellitare per individuare fonti di inquinamento e contrastare attività illegali

Questa mattina, presso la caserma “M.A.V.M. Brig. Lorenzo Greco”, sede del Comando Provinciale di Taranto, è stato presentato il nuovo protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica e riqualificazione dell’area di Taranto, Vito Felice Uricchio, e il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale D. Guido Mario Geremia.

L’accordo sancisce una collaborazione strategica volta a elevare gli standard di legalità e a rafforzare la tutela dell’ecosistema jonico, con particolare attenzione al Sito di Interesse Nazionale (SIN), recentemente ridelineato dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 20 dicembre 2024.

Grazie a questa intesa, la Guardia di Finanza impiegherà tecnologie aeronavali all’avanguardia per condurre ricognizioni aeree ad altissima precisione, capaci di individuare potenziali sorgenti di inquinamento con un dettaglio senza precedenti. I dati raccolti saranno integrati con le rilevazioni satellitari dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), permettendo un monitoraggio multitemporale del territorio e dei siti industriali, per tracciare l’evoluzione fisica e ambientale del SIN.

Ulteriori convenzioni operative, derivanti dall’accordo, consentiranno di pianificare interventi mirati su sponde e fondali del Mar Piccolo, individuando materiali di origine antropica, scarichi abusivi, discariche illegali e attività estrattive irregolari, oltre a prevenire l’uso indebito del demanio.

Il protocollo rafforza anche la capacità investigativa della Guardia di Finanza, contrastando l’infiltrazione della criminalità nelle attività dell’economia marittima tarantina e garantendo il corretto impiego delle risorse destinate al risanamento ambientale.

L’intesa rappresenta uno strumento operativo essenziale per la rinascita ambientale e sociale di Taranto, fondato su una strategia integrata di legalità, tecnologia e tutela dell’ecosistema jonico.