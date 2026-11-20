di Rosa Elenia Stravato

Dalle rivendicazioni sulla Manovra alle mobilitazioni della scuola, la protesta tra urne digitali, corpi non molto presenti e il sottile confine tra impegno civile e comodità: anatomia di uno sciopero in cerca d’autore

Scioperare, nella sua accezione più autentica, significa astenersi collettivamente dal lavoro per rivendicare un diritto, denunciare un’ingiustizia o esercitare una pressione politica e sociale. È uno strumento storicamente conquistato a caro prezzo, nato per rendere visibile il peso del lavoro attraverso la sua assenza e per portare il dissenso nello spazio pubblico. Eppure, osservando le dinamiche delle mobilitazioni contemporanee, sorge un interrogativo critico sul reale valore che oggi attribuiamo a questo gesto: che senso ha aderire a una protesta restando semplicemente a casa?



Quando l’astensione dal lavoro si traduce in una giornata trascorsa tra le mura domestiche, lo sciopero rischia di svuotarsi del suo significato originario, trasformandosi in una pausa individuale anziché in un atto collettivo. La piazza, che per definizione dovrebbe essere il luogo fisico dell’incontro, del confronto e del dialogo democratico, resta spesso semi-deserta, popolata solo dalle sigle organizzatrici e da una minoranza di militanti, mentre la maggioranza degli aderenti sceglie l’invisibilità. Eppure, le ragioni sul tavolo sono tutt’altro che astratte!

Anche dopo la marcia indietro del Governo sui tagli agli organici previsti dalla Manovra 2027, la giornata odierna di venerdì 20 novembre vede in campo una mobilitazione articolata; da un lato il comparto dell’istruzione, dove Flc-Cgil e Federazione Gilda Unams portano in piazza cortei e presidi “per la Scuola, per l’Università, per il futuro dell’Istruzione”, chiedendo di difendere i diritti di un settore stremato.

Dall’altro una piattaforma più ampia, promossa dalla Cgil attraverso assemblee e volantinaggi nei luoghi di lavoro, che investe l’intera giornata lavorativa dei settori pubblici e privati – inclusi appalti e servizi strumentali, nel rispetto delle prestazioni indispensabili sancite dalla legge 146/90. Sul piatto c’è l’ossatura stessa del patto sociale ossia: salari adeguati all’inflazione, pensioni rivalutate, restituzione del fiscal drag per un fisco più equo, investimenti su sanità, welfare e politiche industriali, oltre al contrasto al precariato giovanile, al diritto alla casa e alla sicurezza sul lavoro, chiedendo di privilegiare i diritti rispetto alle spese militari.



A queste istanze si affianca il percorso parallelo delle altre sigle scolastiche – Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Anief – che, dopo il sit-in dell’11 novembre a Piazza Vidoni e le assemblee online del 16, mantengono alto lo stato di agitazione contro reclutamento farraginoso, stipendi fermi, mancata valorizzazione professionale ed esclusioni dagli anticipi pensionistici ma non si accodano al corteo nelle piazze odierne.

Di fronte a un quadro così denso di urgenze reali, il contrasto con la tiepidezza delle piazze diventa ancora più stridente e invita a riflettere sul sottile filo che oggi lega l’esercizio della democrazia al cosiddetto “laissez-faire” comune e alle mode sociali. Nell’era della connessione permanente, il dissenso tende a conformarsi a rituali rassicuranti e a bassa esposizione in cui si condivide uno slogan, si pubblica un post indignato; ci si allinea a una parola d’ordine collettiva per sentirsi dalla parte giusta, senza però affrontare la fatica fisica e relazionale della presenza.

La protesta diventa così un’adesione estetica o digitale, spesso dettata dall’onda emotiva del momento più che da una reale volontà di confronto. Una sorta di moda condivisa più per avere approvazione sociale che per aderire a una congrua presa di posizione. Il punto nodale risiede proprio nella comodità.: restare appollaiati sulla poltrona di casa, incitando alla mobilitazione attraverso uno schermo, offre il vantaggio di esprimere una posizione senza mettersi davvero in gioco. Tuttavia, la democrazia partecipativa richiede corpi, voci e ascolto reciproco. Se la piazza deve continuare a essere il luogo in cui si costruisce coscienza collettiva, ci si attenderebbe una partecipazione reale da parte di chi sceglie di scioperare.



Senza la disponibilità a scendere in strada, a guardare negli occhi chi condivide le stesse difficoltà e a raccontarsi il disagio tra gli altri e per gli altri, lo sciopero perde la sua forza reale. Ridurre la protesta a un’assenza silenziosa e solitaria non indebolisce soltanto l’efficacia della rivendicazione, ma impoverisce il tessuto stesso della cittadinanza attiva, trasformando un diritto fondamentale in una semplice comoda abitudine.