Un taxi rosa per la sicurezza delle donne

Un accordo tra la Consigliera di Parità Sabrina Pontrelli e le cooperative dei tassisti introduce misure concrete per garantire maggiore autonomia e protezione alle donne che viaggiano sole di notte

Più sicurezza e autonomia per le donne che viaggiano da sole nelle ore serali e notturne: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, Sabrina Pontrelli, insieme alle cooperative dei tassisti Taxi Driver, Taxi Comunale Taranto, Taxi DueMari e Cooperativa Taxi Taranto.

L’iniziativa prevede l’introduzione di tariffe agevolate riservate alle donne non accompagnate nel trasporto serale e notturno, che, ha spiegato la consigliera, “oltre a contribuire alla tutela del diritto delle donne di potersi muovere autonomamente, credo che rappresentino un importante passo verso una maggiore inclusività e sicurezza sul nostro territorio”.

È, inoltre, previsto il cosiddetto “servizio di cortesia”, ossia l’attesa del conducente finché, in caso di cliente unica, questa non sia entrata nel portone di casa prima di ripartire.

«Siamo anche noi padri, mariti, fratelli – ha spiegato uno dei tassisti che aderisce all’iniziativa– e non possiamo che sostenere iniziative di questo genere, viste tutte le terribili notizie di cronaca di questi ultimi tempi. L’interesse per questo aspetto sociale, in questo momento, ci inorgoglisce e supera l’interesse commerciale».

Un segnale forte e concreto da parte del territorio per contrastare le paure e promuovere un cambiamento culturale in chiave di equità e rispetto.

[Foto Ansa]