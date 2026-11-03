Una nuova stagione per Taranto, Ferrarese raccoglie il contributo di monsignor Miniero

Al centro del colloquio il progetto “Embrace the Future-Taranto 2036” e la proposta di uno strumento legislativo dedicato allo sviluppo del territorio

Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e presidente del comitato organizzatore, prosegue il percorso di ‘Embrace the Future-Taranto 2036’, il progetto civico indipendente nato per elaborare una visione della città nei prossimi dieci anni.

Oggi ha incontrato l’arcivescovo di Taranto, monsignor Ciro Miniero, con il quale è emersa una convergenza sulla necessità di una legge speciale per il rilancio del territorio. “Entrambi siamo convinti della necessità di una legge speciale che possa rilanciare Taranto”, riferisce Ferrarese, sottolineando l’importanza di superare la gestione delle emergenze quotidiane per puntare su programmazione e prospettive di lungo periodo. “È emersa una forte convergenza sulla necessità che Taranto non continui a rincorrere esclusivamente le emergenze quotidiane, ma costruisca una visione, una programmazione di lungo periodo e un progetto capace di affrontare le criticità e valorizzare le potenzialità del territorio”, spiega.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri con altre figure di riferimento della comunità. Le indicazioni raccolte saranno sviluppate con il supporto di tecnici e professionisti e tradotte in proposte da sottoporre alle istituzioni. “Embrace the Future è un percorso civico, aperto a tutti, senza appartenenze politiche. L’obiettivo è contribuire a soluzioni, non limitarsi a segnalare problemi”, conclude Ferrarese. (Fonte Ansa Puglia)