Unioncamere Puglia: Vincenzo eletto nuovo presidente

“Le nostre imprese attraversano una fase segnata dalle transizioni tecnologica ed energetica, da nuovi equilibri geopolitici e dalla difficoltà di reperire competenze. Dobbiamo aiutarle non semplicemente ad adattarsi, ma a crescere dentro questa trasformazione”

Vincenzo Cesareo è il nuovo presidente di Unioncamere Puglia. È stato eletto oggi all’unanimità dall’Assemblea dell’Unione regionale delle Camere di commercio e succede a Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di commercio di Bari.

Imprenditore, Cesareo è presidente della Camera di commercio di Brindisi-Taranto e guida Comes, azienda di impiantistica industriale nata a Taranto nel 1988 e attiva sui mercati nazionali e internazionali nei settori dell’energia, della siderurgia, dell’idrogeno e della componentistica per il nucleare. Nel suo percorso anche la presidenza di Confindustria Taranto e l’esperienza in Federmeccanica.

“Ringrazio la presidente Di Bisceglie, che mi ha preceduto in questo prestigioso incarico – dichiara Cesareo – e assumo questo ruolo con un forte senso di responsabilità e di continuità”. “Le nostre imprese attraversano una fase segnata dalle transizioni tecnologica ed energetica, da nuovi equilibri geopolitici e dalla difficoltà di reperire competenze. Dobbiamo aiutarle – continua – non semplicemente ad adattarsi, ma a crescere dentro questa trasformazione”.

“Vorrei che Unioncamere Puglia – prosegue Cesareo – diventasse ancora di più un punto di osservazione e di azione, capace di ascoltare ciò che accade nelle aziende, tradurlo in proposte e portare la voce dell’economia pugliese ai tavoli regionali, nazionali ed europei. Sono espressione di un’area territoriale che conosce bene quanto sia complesso tenere insieme sviluppo industriale, tutela dell’ambiente e coesione sociale. La sostenibilità non può essere soltanto un obiettivo ambientale: le transizioni saranno davvero sostenibili se sapremo accompagnare le imprese nel cambiamento, salvaguardare il lavoro e creare nuove opportunità”.

Tra le priorità della nuova presidenza, la promozione del sistema produttivo pugliese in Italia e all’estero, attraverso fiere, missioni imprenditoriali e progetti comunitari, anche in raccordo con la Regione Puglia; l’accompagnamento delle aziende verso nuove opportunità; la formazione e l’informazione degli imprenditori sui cambiamenti normativi e sulle trasformazioni che incidono sulla competitività. (Ansa)