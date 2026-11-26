La protesta è scattata intorno alle 14.45. Dopo il blocco della circolazione, una delegazione è stata ricevuta a Palazzo di Città

È scattata intorno alle 14.45 di oggi la protesta dei lavoratori del verde pubblico a Taranto. Un gruppo di dipendenti ha bloccato il Ponte Girevole per manifestare contro i provvedimenti di licenziamento ricevuti nelle ultime ore.

Alla base della mobilitazione ci sono le lettere di licenziamento recapitate ai lavoratori, che hanno deciso di scendere in strada per chiedere la tutela dei propri diritti e la salvaguardia dei posti di lavoro.

La protesta ha provocato disagi alla circolazione nella zona del Ponte Girevole. Intorno alle 15.30, una delegazione di lavoratori è stata convocata a Palazzo di Città per un confronto sulla vicenda. La convocazione ha consentito di sbloccare la situazione e di ripristinare la circolazione nell’area.