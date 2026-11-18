Un quadro economico complessivo da circa 1,7 milioni di euro, per il progetto di fattibilità tecnica ed economica di via Maestri del Lavoro

La giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti ha dato il via libera al provvedimento che definisce investimento e dettagli tecnici dell’opera che collegherà via Ancona a via Alberto Sordi, alleggerendo la viabilità dell’area. Un intervento atteso dai residenti, sul quale l’amministrazione comunale ha preso un preciso impegno.

“L’importo destinato ai lavori è di circa 1,2 milioni di euro – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Giovanni Patronelli – con i quali saranno realizzate le opere stradali, la pubblica illuminazione, la rete per le acque meteoriche e la messa a dimora del verde. L’intervento sarà diviso in cinque lotti prestazionali, per complessivi 1,1 km circa di assi viari, tra il principale e le varie ramificazioni. Faremo in modo, ora, che i successivi passaggi amministrativi vengano esauriti tempestivamente”.