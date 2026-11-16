Viola sulla Qualità della Vita Taranto: “E’ una scommessa post Ilva, puntiamo sull’ambiente”

Si riporta l’intervista integrale della tarantina Antonella Viola, biologa e autrice di libri di divulgazione scientifica, quali “Sotto stress. Scienza di un equilibrio possibile”, “Il sesso è quasi tutto”, “Parlami d’amore” e “La via dell’equilibrio: scienza dell’invecchiamento e della longevità” concessa a La Repubblica. Viola è andata via da Taranto quando aveva diciott’anni

Leggere che la sua città è ultima nella classifica d’Italia Oggi sulla qualità della vita, la ferisce. Ma non la sorprende. Eppure è una città bellissima: “La classifica non è in base alla bellezza delle città. In testa non ci sono Firenze o Roma. Taranto è sprofondata in quella posizione non perché non sia una città bellissima – perché lo è – ma perché sta vivendo una crisi economica importante associata a un degrado che conosciamo, che ha portato poi a un impoverimento sociale della popolazione. Queste sono le cause principali. La bellezza c’è, senza dubbio. E infatti una delle cose che Taranto dovrebbe assolutamente è puntare di più sul turismo. Perché tra il mare, il centro storico e il museo, è una delle città più interessanti da visitare.

Lei ci torna ogni tanto?

“Ogni tanto, non così spesso, perché lavoro. Mi capita di andarci. L’ultima volta l’estate scorsa”.

Ha colto tentativi di liberarsi dalla dannazione che si porta dietro a causa dell’acciaieria?

“La città è vivissima. Si sente proprio una voglia di riscatto molto importante. La si sente nell’aria e parlando con le persone. Finora è stata tenuta sotto scacco per la situazione dell’ex Ilva. Che adesso, a quanto pare, sembra essersi risolta in una direzione molto chiara. E su questo bisognerebbe puntare. Però la città ha sempre avuto voglia di fare. Ma ha sempre avuto poche risorse”.

Non è stata considerata abbastanza?

“E’ sempre stata abbandonata. E’ sempre stata la Cenerentola della Puglia. Diciamo che Bari non ha fatto molto per lei”.

Si riferisce alla Regione?

“Io negli anni, giudicando da fuori, per carità – perché non ci vivo da molto tempo – ho visto investimenti importanti e una trasformazione totale di Bari, di Lecce. Mentre, invece, su Taranto tante cose che si sarebbero potute fare a livello di progettazione anche regionale non sono state fatte. Non è stata al centro degli interessi della Regione, fino ad ora. E’ stata lasciata un po’ a se stessa”.

E ora?

“Adesso la scommessa è cosa fare dopo l’Ilva”.

Da tarantina, cosa pensa si dovrebbe fare, secondo lei? C’è chi invoca il modello della Ruhr, il distretto minerario tedesco riconvertito con la deindustrializzazione. Si ipotizza che diventi una capitale dell’economia sostenibile. Ma il Tecnopolo, per esempio, è partito solo un anno fa e con una dotazione di fondi incomparabile con lo Human Technopole di Milano. Non si crede abbastanza in Taranto come città della ricerca?

“Non si è creduto in Taranto nella ricerca perché Taranto, dal punto di vista dell’accademia, è legata a Bari. E Bari, mi dispiace dirlo, vuole mantenere in qualche modo il controllo e il monopolio della ricerca. Bisogna avviare un’operazione insieme all’università di Bari per trovare un ambito di sviluppo per Taranto, che non dia fastidio ma anzi che venga vista come occasione di crescita anche per l’università di Bari. O Taranto si stacca e si fa la sua università – ma non mi pare che ci siano le condizioni per un progetto così ambizioso – oppure bisogna trovare un ambito della ricerca e dello sviluppo che non vada in competizione e in contrapposizione con le progettualità dell’accademia barese”.

E su cosa si dovrebbe puntare?

“Sull’ambiente. Se lo merita, dopo essere stata così esposta all’inquinamento, con costi ambientali ingenti. Ora paga il prezzo di quest’ultimo posto in classifica, che è l’ultimo lascito dell’ex Ilva con la crisi occupazionale determinata dalla sua chiusura. Si meriterebbe un riscatto e un investimento strategico nell’ambito della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, delle nuove tecnologie. Ma ci vogliono fondi e volontà: della Regione, dell’università, del governo. Poi ci vogliono anche le competenze. Bisogna fare le cose per bene, mettere le persone giuste, evitare il nepotismo. Sappiamo quali sono i problemi che ci sono in questi contesti. Ma è un’occasione importante e bisogna coglierla”.

Lei è andata via a causa del nepotismo?

“No. Io sono andata via perché sono venuta a studiare a Padova, poi sono andata all’estero a lavorare e infine ho avuto la cattedra. Non ho fatto però grandi tentativi per tornare. Ricordo però che a un certo punto contattai qualcuno a Bari per vedere se ci potessero essere possibilità, però non ottenni nessuna risposta. Alla fine è andata bene così”.

Il presidente della Regione Antonio Decaro chiede una legge speciale per Taranto. E’ quello che serve?

“Non lo so, non sono la persona giusta per dirlo. Servono volontà, risorse. Occorre mettere lo sviluppo della città come obiettivo prioritario. Prima di tutto della Regione e poi del governo. Ma se non è l’obiettivo prioritario della Regione, non lo sarà mai neanche del governo”.

Della riconversione di Taranto si parla ormai da vent’anni. Ma ci si è sempre fermati un attimo prima per i timori occupazionali. Pensa che se si fosse agito per tempo con una riconversione si sarebbe risparmiato denaro e posti di lavoro?

“E ci sarebbero stati meno morti. E’ una cosa che non dobbiamo dimenticare. Non possiamo tenere le persone sotto il ricatto occupazionale a scapito della salute. La salute deve venire prima, non può essere messa in secondo piano. Questo è il ricatto che la città ha sempre subito. Finalmente le cose ora sono chiare ma ci sono voluti più di vent’anni. Abbiamo perso tanto tempo, abbiamo danneggiato la salute di tante persone e l’ambiente. Adesso bisogna bonificare. E restituire alla città e ai suoi cittadini”.

I Giochi del Mediterraneo hanno fatto intravedere la possibilità che Taranto diventi una capitale mediterranea.

“Sì. Ma qualsiasi strada si prenda, si deve investire sulle persone. Che abbiano voglia di restare e lavorare a Taranto o che siano disposte ad andare a lavorarci. E’ importante capire che tipo di offerta, che tipo di sanità offrire ai figli, quale scuola, quale cultura. Magari ci sono i finanziamenti, c’è il progetto, ma poi i giovani non ci vengono. Prima di pensare di farla diventare una capitale dello Sport, bisogna ricostruire l’infrastruttura sociale. Servono progetti molto concreti che diano risposte immediate, non fra cinquant’anni”.

Si sta cercando di far conoscere la Taranto magnogreca, con attività nel centro storico.

“Sì, lo so. Si può fare ancora tanto di più. Se lo confronta con quello di Bari, quello di Taranto è anche più bello, se vogliamo, ma non è curato nello stesso modo, non ha avuto lo stesso tipo di sviluppo, ci sono ancora palazzi non ristrutturati. Io ho studiato due anni a Bari. Ci dicevano: in centro storico non bisogna andare perché ci sono gli scippi, è un posto da non frequentare. Da allora, su quel centro storico si è investito, si è lavorato bene ed è diventato un polo di attrazione turistica internazionale. La stessa cosa non è stata fatta per Taranto, nonostante le potenzialità. Ogni anno ci sono piccoli miglioramenti, non voglio negarlo. Ma serve una volontà diversa”.

Una rivoluzione della cura, per parafrasare un suo libro.

“Bisogna partire da questa batosta, per dire: ok, basta. Andiamo verso il riscatto. Che non dipende dai cittadini. Chiunque viene a fare vacanza sta benissimo. Tutti dicono: ‘ma perché si parla dell’Ilva, la città offre così tanto?”.

E lei si spenderebbe?

“Io ci ho provato a mettermi a disposizione, con l’oncologo pediatra di Taranto, Valerio Cecinati, intorno al 2020. Avevamo organizzato una serie di dialoghi, di confronti, con la Regione, per far partire un centro di ricerca avanzata, in collaborazione con l’università di Padova. Volevamo creare un’eccellenza, proprio nell’ottica di restituire e creare occupazione. Però non ha funzionato. Sarebbe stata perfetta come partnership».

Cosa stavate cercando di realizzare?

“Avevamo creato una fondazione, con noi c’erano i genitori che ci avrebbero aiutati, c’era Cecinati. Volevamo creare una struttura all’avanguardia di oncoematologia pediatrica. Serviva la volontà della Regione. Riunioni e riunioni, chiacchierate, abbiamo scritto protocolli d’intesa, promosso raccolte fondi. Ma abbiamo dovuto mollare perché non si è concretizzato nulla. Bisogna trovare un modo per dare slancio alla città anche in collaborazione con competenze che sono fuori o che sono in Puglia. Ma serve serietà, perché nessuno ha tempo da perdere. E io ho perso un anno dietro questo progetto”. (Fonte La Repubblica)