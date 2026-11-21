Nella Concattedrale Gran Madre di Dio la cerimonia per la Patrona dell’Arma, l’anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano. Presenti autorità, familiari dei Caduti e studenti

Una giornata nel segno della fede, della memoria e della solidarietà. I Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno celebrato questa mattina, 21 novembre, la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma, l’85° anniversario della Battaglia di Culqualber e la Giornata dell’Orfano. Tre ricorrenze che si intrecciano nel ricordo di quanti hanno sacrificato la vita al servizio dello Stato e nella vicinanza alle famiglie dei militari scomparsi.

La celebrazione eucaristica si è svolta nella Concattedrale Gran Madre di Dio, alla presenza delle principali autorità civili e militari della provincia. La funzione è stata concelebrata da Sua Eccellenza Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto, e da Sua Eccellenza Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo della Diocesi di Castellaneta.

Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, i familiari dei Caduti dell’Arma, delle Vittime del Dovere e dei Carabinieri scomparsi, oltre a una rappresentanza degli Allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto e del personale della nave Carabiniere della Marina Militare.

La Virgo Fidelis, proclamata Patrona dell’Arma da Papa Pio XII nel 1949, viene celebrata ogni anno il 21 novembre. Il titolo di Vergine Fedele richiama uno dei principi fondanti dell’identità dei Carabinieri: la fedeltà alle Istituzioni, al giuramento prestato e alla comunità.

La ricorrenza è stata anche occasione per ricordare i militari caduti nella Battaglia di Culqualber, combattuta nel 1941. In quell’occasione i Carabinieri opposero una strenua resistenza, distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio fino all’estremo delle proprie forze. Una delle pagine più significative della storia dell’Arma, ancora oggi simbolo di onore, dedizione e fedeltà alla Patria.

Al termine della celebrazione, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Marinucci, ha ringraziato i due presuli, le autorità intervenute e tutti i partecipanti. Nel suo intervento si è rivolto anche alla comunità jonica, riconoscendo i cambiamenti che stanno interessando il territorio e ribadendo la presenza e la vicinanza dell’Arma in ogni realtà della provincia, anche nei centri più piccoli, attraverso l’attività quotidiana dei suoi militari.

Ampio spazio è stato dedicato alla Giornata dell’Orfano e al ruolo dell’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri), ente morale istituito nel 1948 per sostenere gli orfani dei militari dell’Arma, accompagnandoli nei percorsi di crescita, formazione e studio. Un impegno concreto, reso possibile dai contributi volontari dei Carabinieri e dalle donazioni dei benefattori, che testimonia la vicinanza dell’Istituzione alle famiglie dei propri appartenenti.

Il Colonnello Marinucci ha rivolto inoltre un saluto ai ragazzi dell’Associazione Prisma e ringraziato gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale «Alessandro Volta» e del Conservatorio Statale di Musica Giovanni Paisiello di Taranto, sottolineando l’importanza del coinvolgimento delle giovani generazioni nella trasmissione dei valori della memoria, del rispetto, della solidarietà e del senso civico.

La cerimonia si è conclusa in un clima di raccoglimento e partecipazione, rinnovando il legame tra l’Arma dei Carabinieri, le istituzioni e la comunità tarantina. Un appuntamento che ha unito il ricordo dei Caduti all’attenzione per le famiglie e le nuove generazioni, nel segno di quei valori di fedeltà, coraggio e servizio che continuano a contraddistinguere l’Arma.