“Wound care”, a Taranto convegno sulle nuove frontiere della cura delle lesioni

Dal 3 al 5 aprile il secondo congresso nazionale dedicato al trattamento delle ulcere cutanee. Focus su intelligenza artificiale e telemedicina per migliorare l’assistenza ai pazienti

La cura delle lesioni cutanee complesse entra nell’era dell’intelligenza artificiale. Se ne discute a San Giorgio Ionico, nel tarantino, dove è in corso il secondo congresso nazionale “Il Wound Care… dal mito… all’intelligenza artificiale”, che vede la partecipazione di esperti da tutta Italia, che si concluderà il 5 aprile.

L’evento, inaugurato ieri presso l’hotel Villaggio San Giovanni, affronta una delle sfide più attuali della medicina moderna: il trattamento delle lesioni cutanee difficili, la cui incidenza è in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione e della maggiore presenza di patologie multiple.

“L’Asl di Taranto rappresenta un esempio virtuoso in questo campo – sottolinea il Commissario straordinario Vito Gregorio Colacicco, presidente del congresso – Dal 2019 abbiamo sviluppato un percorso terapeutico personalizzato e multidisciplinare che ha sensibilmente migliorato la qualità della vita dei pazienti”.

Il convegno pone particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche, come conferma il dottor Giancarlo Donnola, responsabile della struttura di Wound Care Asl Taranto: “Telemedicina, intelligenza artificiale e monitoraggio da remoto sono strumenti fondamentali non solo per la cura ma anche per la formazione del personale”.

Le lesioni cutanee complesse, che possono essere sia acute che croniche, richiedono infatti un’assistenza continua e specializzata, spesso difficile da garantire a livello domiciliare o ambulatoriale. L’introduzione delle nuove tecnologie mira proprio a superare queste criticità, offrendo soluzioni innovative per il monitoraggio e il trattamento dei pazienti.

Il congresso, che si concluderà il 5 aprile, si propone come momento di condivisione di buone pratiche e aggiornamento professionale per tutti gli operatori del settore, presentando un modello organizzativo basato su una rete territoriale specializzata.