Abbonato e… abbandonato

Ma chi ha autorizzato i Ladisa a lanciare la campagna abbonamenti anche per la Curva Sud e la Tribuna Est Anello Superiore, se quei settori non erano nelle condizioni di essere utilizzati?

Taranto ed il paradosso degli abbonamenti: a pagare sono sempre i tifosi. Ma chi ha autorizzato i Ladisa a lanciare la campagna abbonamenti anche per la Curva Sud e la Tribuna Est Anello Superiore, se quei settori non erano nelle condizioni di essere utilizzati?

È questa la domanda che sorge spontanea davanti all’ennesima vicenda che chiama in causa la gestione del Taranto e il modo, a dir poco discutibile, con cui vengono affrontati problemi che avrebbero meritato ben altra programmazione.

La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha verbalizzato l’agibilità dello stadio Iacovone per una capienza ridotta, di poco superiore alle 12.000 presenze, con l’esclusione proprio della Curva Sud e della Tribuna Est Anello Superiore, interessate da criticità che ne impediscono l’utilizzo. Una situazione che pone una questione tutt’altro che secondaria: che fine fanno i diritti di chi ha acquistato un abbonamento per quei settori, pagando anticipatamente per assistere alle partite del campionato?

Con la gara di domenica prossima saranno tre le partite disputate dal Taranto allo Iacovone e, a quanto emerge dalla gestione di questa vicenda, tre sono state anche le diverse soluzioni individuate per sistemare gli abbonati rimasti senza il posto acquistato. Soluzioni di ripiego, ogni volta differenti, che rischiano di trasformare un diritto acquisito in una concessione occasionale, affidata all’improvvisazione del momento.

Eppure, chi sottoscrive un abbonamento lo fa proprio per garantirsi un posto, una continuità, una certezza. Versa in anticipo il corrispettivo richiesto dalla società, dimostrando fiducia nel progetto e contribuendo concretamente alle sue esigenze economiche. Non acquista un biglietto alla giornata, da collocare dove capita, secondo le disponibilità e le necessità del momento. Acquista un servizio preciso, per un determinato settore dello stadio, confidando che gli impegni assunti vengano rispettati.

A rendere il quadro ancora più discutibile c’è poi l’obbligo, previsto nella formula proposta, di acquistare anche l’abbonamento annuale all’edizione telematica del quotidiano L’Edicola. Un ulteriore elemento che il tifoso si è trovato ad accettare nell’ambito dell’offerta complessiva. E quale sarebbe, alla fine, la ricompensa per chi ha aderito, pagando tutto in anticipo? Essere spostato di partita in partita da una zona all’altra degli spalti, senza una soluzione stabile e con modalità che appaiono più dettate dall’emergenza che da una seria pianificazione.

Il tifoso paga puntualmente. La società, invece, deve ancora dimostrare di saper garantire risposte altrettanto puntuali. È qui che la questione supera il semplice disagio logistico e diventa il simbolo di un problema più ampio. Perché una società calcistica non si misura soltanto attraverso le dichiarazioni d’intenti, le campagne promozionali o le ambizioni proclamate. Si misura soprattutto nella capacità di programmare, prevenire i problemi, rispettare gli impegni e tutelare chi, con il proprio denaro e la propria passione, ne sostiene l’attività.

E allora la domanda iniziale torna prepotentemente d’attualità: con quali verifiche è stata predisposta la campagna abbonamenti? Quali garanzie erano state valutate per i settori successivamente esclusi dall’utilizzo? E, soprattutto, perché non si è riusciti a individuare fin dall’inizio una procedura chiara, uniforme e rispettosa delle esigenze degli abbonati?

Sono interrogativi legittimi, ai quali sarebbe opportuno rispondere con trasparenza, anziché continuare a inseguire le emergenze una partita alla volta.

La vicenda degli abbonamenti, del resto, sembra inserirsi in un quadro gestionale più generale nel quale la programmazione appare spesso subordinata alla necessità di trovare rimedi successivi. Si ha l’impressione di una struttura aziendale che fatica a coordinare le proprie diverse articolazioni, con responsabilità organizzative che non sembrano tradursi sempre in soluzioni tempestive ed efficaci. Una gestione che dà l’idea di procedere per tentativi, affidandosi troppo spesso alla formula del «poi ci pensiamo», nella speranza che il problema si risolva o venga dimenticato.

Ma i problemi non scompaiono nascondendo la polvere sotto il tappeto. Il tempo, al contrario, finisce per portarli tutti alla luce, uno dopo l’altro. E quando a emergere sono disagi che coinvolgono direttamente i tifosi, il conto della disorganizzazione rischia di essere pagato proprio da chi avrebbe meritato maggiore considerazione.

La critica, naturalmente, non riguarda soltanto la sistemazione degli abbonati. Investe un modello di conduzione nel quale la proprietà e i suoi collaboratori dovrebbero dimostrare di conoscere fino in fondo le regole, le responsabilità e le specificità del mondo nel quale hanno scelto di operare. Perché il calcio non è un’azienda qualsiasi, alla quale sia sufficiente applicare procedure generiche o affidare singole funzioni a figure prive di un’adeguata esperienza nel settore. È un sistema complesso, regolato da norme sportive, disposizioni amministrative, obblighi contrattuali e dinamiche organizzative che richiedono competenza, coordinamento e conoscenza concreta della materia.

E questa necessità diventa ancora più evidente quando si passa dalla gestione aziendale al cuore dell’attività calcistica: l’organizzazione sportiva, la costruzione della squadra, la capacità di interpretare le esigenze di una stagione e di perseguire obiettivi ambiziosi con professionalità e metodo.

Qui entra in gioco quel linguaggio particolare che potremmo definire, con una punta d’ironia, il «calcese»: una lingua che non si impara sulla carta intestata di una società, ma attraverso esperienza, competenza e conoscenza quotidiana del calcio. La lingua di chi sa come si costruisce un progetto sportivo, come si programmano le scelte e come si lavora per vincere un campionato, senza confondere le ambizioni con le dichiarazioni e senza lasciare che l’improvvisazione prenda il posto della professionalità.

Perché le buone intenzioni, da sole, non bastano. E neppure basta investire, o dichiarare di volerlo fare, se poi mancano le persone giuste nei ruoli giusti, una catena di responsabilità ben definita e una struttura capace di funzionare in maniera coordinata.

Il Taranto e i suoi tifosi meritano qualcosa di più di una gestione costretta a rincorrere continuamente i propri problemi. Meritano chiarezza, competenza, rispetto e una programmazione all’altezza della storia e delle aspettative di una piazza che, nonostante tutto, continua a dimostrare la propria passione.

Gli abbonati della Curva Sud e della Tribuna Est Anello Superiore non chiedono privilegi. Chiedono semplicemente che venga rispettato, per quanto possibile e secondo le regole applicabili, ciò che hanno acquistato e pagato in anticipo. Chiedono di non essere trattati come un problema da sistemare alla vigilia di ogni partita, ma come una componente fondamentale del patrimonio della società. È una pretesa ragionevole. Ed è proprio per questo che la vicenda non può essere liquidata con l’ennesima soluzione provvisoria.

Nel calcio, come in ogni azienda, la credibilità si costruisce mantenendo gli impegni. E quando si parla di Taranto, la passione dei tifosi non può diventare l’alibi permanente delle insufficienze di chi è chiamato a gestire la società.