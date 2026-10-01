Bonavolontà torna nel Taranto

Lo comunica la società sportiva rossoblù nella nota stampa

Il Taranto ha acquisito un nuovo giocatore. Angelo Bonavolontà. Classe 2000, nato ad Avellino, il centrocampista ha iniziato questa stagione giocando in Serie D con la Fidelis Andria. Con i federiciani ha raccolto quattro presenze, partendo sempre dal primo minuto.

La società ricorda che Bonavolontà, torna in rossoblù dopo un primo passaggio risalente al campionato di Serie D 2018/19, in cui raccolse 25 presenze e realizzò una rete alla Gelbison. In totale, tra Serie C e D, ha raccolto oltre 200 presenze tra campionato, Coppa Italia e playoff.