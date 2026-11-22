Il pugile della Quero-Chiloiro supera lo sfidante ai punti dopo dieci riprese intense all’Allianz Cloud di Milano alla sua prima difesa del tricolore superwelter

Notte di grande boxe all’Allianz Cloud di Milano, dove ieri è andata in scena la riunione TAF 14, organizzata dalla The Art of Fighting di Edoardo Germani. Protagonista della serata Francesco Magrì, che alla prima difesa del titolo si conferma campione italiano dei superwelter, superando ai punti Valerio Mantovani al termine di dieci riprese intense e combattute. I cartellini dei giudici hanno premiato il pugile della Quero-Chiloiro con i punteggi di 96-94 e 97-93.

Un confronto acceso fin dal primo gong, con i due pugili protagonisti di continui scambi e colpi pesanti. Mantovani ha impostato subito il match su un pressing aggressivo, trovando però sulla sua strada il jab preciso e incisivo di Magrì. Il campione tarantino ha saputo gestire la pressione dello sfidante, alternando fase difensiva e ripartenze efficaci.

Al terzo round è arrivato uno dei momenti più delicati dell’incontro: un potente gancio sinistro di Mantovani ha raggiunto Magrì, scuotendolo. Il pugile tarantino, tuttavia, ha dimostrato carattere e capacità di reazione, incassando il colpo e rispondendo con un diretto destro preciso e carico di potenza.

Con il passare delle riprese, Magrì ha trovato maggiore continuità nella gestione del combattimento, riuscendo a contenere le iniziative dell’avversario e a replicare con combinazioni prolungate. Mantovani, dal canto suo, ha confermato una notevole resistenza, continuando a cercare varchi e trovando, sul finire di una delle riprese, un altro gancio sinistro che ha costretto il campione a recuperare energie nel round successivo.

L’intensità non è calata neppure nelle fasi conclusive. All’inizio della nona ripresa Magrì ha dovuto fronteggiare una decisa combinazione a due mani dello sfidante, riuscendo però a mantenere lucidità e capacità di contrattacco.

Nell’ultima ripresa Mantovani ha tentato il tutto per tutto, aumentando la pressione alla ricerca del colpo decisivo. Magrì ha gestito il vantaggio maturato sui cartellini, muovendosi lungo le corde e controllando gli assalti dell’avversario fino al suono dell’ultimo gong. Poi il verdetto: vittoria ai punti e titolo italiano dei superwelter ancora nelle mani del pugile della Quero-Chiloiro.

Crediti foto: Federazione Pugilistica Italiana