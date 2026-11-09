Boxe, Quero – Chiloiro: grande successo a Lizzanello

La società di boxe tarantina ha conseguito un bilancio finale di 6 vittorie, 3 pari e 2 sconfitte

Si è svolta l’8 novembre la seconda edizione del “Trofeo Città di Lizzanello”, l’evento di boxe professionistica e dilettantistica in collaborazione tra la Quero-Chiloiro e il pugile professionista Antonio Santoro, che ha dato vita con la sua passione per la boxe alla riuscitissima manifestazione di domenica, facendo inoltre da protagonista nel match clou dell’evento. Il pugile salentino, infatti – fanno sapere nella nota – ha affrontato una sfida sulle otto riprese contro l’inglese Louis Norman, dando vita a un contest internazionale nei superwelter che si è concluso a suo favore con la vittoria ai punti.

Positivo anche il verdetto per suo figlio, Nicolas Santoro, che ha battuto da semi-pro, – sulle quattro riprese senza caschetto, – il romano Marzio Giometti della Angelocore Boxe; un bel talento quello di Nicolas, campione regionale élite in carica per la categoria dei 55 kg, che si sta preparando per disputare la fase interregionale degli Assoluti 2026 con un record di 12 vittorie, 1 pari e 4 sconfitte.

Lo scenario dilettantistico del “Città di Lizzanello” – sottolineano – ha registrato grandi successi per la società di boxe tarantina, la Quero-Chiloiro, che ha conseguito un bilancio finale di 6 vittorie, 3 pari e 2 sconfitte. Due di questi successi sono da attribuire alle protagoniste femminili in gara: la campionessa italiana under 19 Ines Trabelsi che ha battuto nei 70 kg l’abruzzese Martina D’Ovidio (Pug. d’Abruzzo), e la debuttante under 15 Gaia Larice vincitrice per RSC alla terza ripresa nel confronto per i 50 kg contro Maria Strafella (Beboxe Pugilistica Copertinese).



Vittoria negli equilibrati derby tra gli amici della Quero-Chiloiro per l’under 17 70 kg Mattia Scarano su Andrea Kacaj e, negli élite 65 kg, per Andrea D’Attolico contro Antonio Mundo; negli under 15 44 kg, invece, Nicholas Acquaro (Quero-Chiloiro) ha battuto Antonio Quero (Pugilistica Castellano).

Match pari tra l’under 17 66 kg Andrea Battafarano (Quero-Chiloiro) e Giuseppe Quero (Pugilistica Castellano); verdetto di parità anche nel confronto tra gli élite 60 kg Mohamed El Gaaga (Quero-Chiloiro) e Nicolò Ottavi (Angelocore Boxe) in uno degli incontri più combattuti della serata, subito dopo quello del vicecampione italiano under 17 80 kg Claudio Lorusso (Quero-Chiloiro) che ha pareggiato contro Matteo Conti (Angelocore Boxe).

Infine – concludono – hanno subito una sconfitta nella categoria élite il 75 kg Mattia Suppressa (Quero-Chiloiro) contro Antonello Palmisano (Pugilistica Martina Franca) e Simone Derchia (Quero-Chiloiro) contro Giuseppe Falcone (Olimpia Sport Ginosa).

