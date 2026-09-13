Buona la prima di Tiozzo: il Taranto batte l’Atletico Racale

Lanzolla e Corvino portano il Taranto sul 2 a 0 dopo 13 minuti. Poi sul finire del primo tempo il Racale accorcia le distanze
Allo stadio Italia di Massafra, il Taranto batte 2-1 l’Atletico Racale.
Dopo tredici minuti i rossoblù accumulano già il doppio vantaggio con Lanzolla prima e Corvino dopo. I salentini accorciano le distanze in pieno recupero del primo tempo con Pirretti su calcio di rigore.
Nel secondo tempo c’è tanta sofferenza, ma la squadra porta a casa un prezioso successo. L’unica nota stonata è l’accredito negato alla nostra cronista.
TARANTO-ATLETICO RACALE 2-1
RETI: 10′ Lanzolla (T), 13′ Corvino (T), 47′ Pirretti, rig. (R).
TARANTO (3-4-3): Baietti; Delvino, Lanzolla, Guastamacchia; Hadziosmanovic, Angiulli (18′ st Di Paolantonio), Vukoja (35′ st Skoric), Lenti; Martano (12′ st Monetti), Saraniti (18′ st Losavio), Corvino (31′ st Rajkovic). A disp.: Bovi, Morales, Oltremarini, Soldani. All.: Tiozzo.
ATLETICO RACALE (3-4-2-1): Sendin; Mastria (15′ st Martina), Lamberti (23′ st Signore), My; Prinari, Lonzo, Bonoah, De Santis; Pirretti, Siverio; Mocdece. A disp : Cherillo, Liguori, Paternello, Corvaglia, Marotta, Anastasia, Ingrosso. All.: Tartaglia.ARBITRO: Mantuano di Bari.Assistenti: Colapinto di Molfetta e Gagliardi di Molfetta.
NOTE: ammoniti: Saraniti, Lanzolla, Guastamacchia, Skoric (T), Lonzo (R); angoli 2-1 per il Taranto. Rec. 3′ pt 5′ st