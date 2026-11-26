Gara equilibrata e poche occasioni nitide nella semifinale d’andata di Coppa Italia regionale. Finisce 0-0: il 10 dicembre i rossoblù si giocheranno davanti al proprio pubblico l’accesso alla finale

Finisce a reti inviolate la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia regionale tra Canosa e Taranto. Al termine di una partita equilibrata, nella quale entrambe le squadre hanno avuto alcune occasioni per sbloccare il risultato, il punteggio resta fermo sullo 0-0. Sarà dunque la sfida di ritorno, in programma il prossimo 10 dicembre allo stadio Erasmo Iacovone, a stabilire chi conquisterà l’accesso alla finale e continuerà a inseguire la promozione in Serie D attraverso la fase nazionale della competizione.

Renato Cioffi, alla sua quarta partita sulla panchina rossoblù, sceglie il 4-3-1-2 e ritrova Hadziosmanovic, nuovamente disponibile dopo il recupero dall’infortunio. Il difensore si sistema sulla corsia destra, con Carotenuto sul versante opposto e la coppia centrale composta da Guastamacchia e Morales. A centrocampo spazio a Falzerano, mentre alle spalle delle due punte agisce Martano, nuovamente nell’undici titolare dopo oltre due mesi. Il Canosa di Pasquale De Candia risponde con lo stesso modulo. L’avvio è subito vivace. Dopo appena due minuti Lavopa prova a sorprendere Semeraro con una conclusione dalla destra, senza però trovare lo specchio della porta. Al 19′ è ancora Lavopa a rendersi pericoloso, questa volta direttamente su calcio di punizione: Semeraro interviene con i pugni e allontana la minaccia.

Il Taranto prova a rispondere affidandosi alle ripartenze. Al 28′ un pallone lanciato dalle retrovie mette Losavio nelle condizioni di puntare centralmente la porta avversaria. Di Fulvio, però, recupera terreno e riesce a contrastarlo prima che possa entrare in area. L’attaccante rossoblù è costretto ad allargarsi e la successiva conclusione non crea particolari problemi a Masi.

Nell’intervallo Cioffi interviene subito con una doppia sostituzione: Lenti prende il posto di Martano, mentre Gjonaj subentra a Guastamacchia. La ripresa si apre con il Canosa subito aggressivo. All’8 Di Piazza trova un varco nella zona centrale e si presenta davanti a Semeraro, che rimane lucido e riesce a respingere il tentativo con la coscia. I padroni di casa insistono, ma la difesa tarantina tiene bene e concede pochi spazi agli avversari. Al 21′ è invece la formazione rossoblù ad avere una grande opportunità per passare in vantaggio. Saraniti lavora un pallone di testa e lo appoggia a Taurino, che si presenta a pochi passi dalla porta. La marcatura ravvicinata di Di Fulvio e la posizione scomoda impediscono però all’attaccante di trovare il giusto impatto con il pallone, che termina alto. Poco dopo, al 25′, Cioffi richiama in panchina Saraniti e concede spazio a Goh, al suo debutto con la maglia del Taranto. Le squadre faticano a trovare nuove soluzioni offensive e la gara scivola verso il triplice fischio senza ulteriori sussulti.

Lo 0-0 lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno. Il 10 dicembre, davanti al pubblico dello Iacovone, il Taranto sarà chiamato a cercare la vittoria per conquistare la qualificazione alla finale regionale. Infatti, in virtù del valore doppio delle reti realizzate in trasferta un pareggio con reti favorirebbe il Canosa.

CANOSA-TARANTO 0-0

CANOSA (4-3-1-2): Masi; Cafagna, Di Fulvio, Visani, Farinola (23′ st Lamacchia); Iagulli (43′ st Simone) Bernaola, Lavopa; Castro; Di Piazza, Lattanzio (35′ st Russo). A disp.: Tucci, De Gol, Albajrami, Rotondo, Manzo, Campanelli. All.: De Candia.

TARANTO (4-3-1-2): Semeraro; Hadziosmanovic, Morales, Guastamacchia (1′ st Gjonaj) Carotenuto; Vukoja, Angiulli (23′ st Di Paolantonio) Falzerano; Martano (1′ st Lenti); Losavio (39′ pt Taurino), Saraniti (24′ st Goh) A disp.: Lombardo, Odia, Lanzolla, Soldani. All.: Cioffi.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

Assistenti: Romano di Lecce e Taglia di Foggia.

NOTE: ammoniti: De Candia, tecnico del Canosa, Lavopa, Simone (C), Hadziosmanovic, Morales, Gjonaj (T); angoli: 3-2 per il Canosa. Rec. 1′ pt, 4′ st