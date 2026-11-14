Caos dentro

Taranto, il problema è nel manico. Qual è il progetto calcistico dei Ladisa? Analisi e ragionamenti sul pallone rossoblu

Taranto, i tanti perché di una stagione tormentata. Tanti soldi, troppe teste e pochissimo progetto. Dai proclami estivi all’ottavo posto in classifica. La proprietà, le rivoluzioni tecniche, uno spogliatoio sovraffollato e un’organizzazione che sembrerebbe aver smarrito la bussola. Perché nel calcio spendere non significa necessariamente saper costruire.

La classifica non tradisce mai. E quella del Taranto racconta una storia decisamente diversa da quella immaginata durante i roboanti proclami estivi: ottavo posto, nove punti dalla vetta, fuori dalla zona playoff. Se il campionato finisse oggi, ai rossoblù resterebbe soltanto la Coppa Italia nazionale, con l’obbligo di vincerla per conquistare la Serie D. Un orizzonte decisamente misero rispetto alle ambizioni annunciate.

L’unica vera nota positiva arriva dalla tifoseria. Abbonamenti, incassi delle gare casalinghe, sponsorizzazioni, marketing e ricavi diversi hanno già garantito un importante apporto alle casse societarie, mentre mancano ancora quattordici appuntamenti casalinghi. Una risposta straordinaria, soprattutto se confrontata con i risultati di una gestione che avrebbe comportato un costo del lavoro annuale di circa 1,4 milioni di euro. I tifosi hanno fatto la loro parte. Qualcun altro, evidentemente, un po’ meno. Ma quali sono i tanti perché di questa stagione?

ORGANIZZAZIONE, QUESTA SCONOSCIUTA

Il primo problema sarebbe una struttura societaria approssimativa, un insieme di persone gravitanti attorno alla proprietà, non sempre in possesso delle necessarie conoscenze delle dinamiche, delle regole e delle consuetudini, anche non scritte, del sistema calcio.

Una proprietà che sembrerebbe condizionata dalle opinioni provenienti dai social, distratta da iniziative imprenditoriali sul territorio che il tempo starebbe rivelando difficili da concretizzare e, soprattutto, incline a interferire nelle decisioni tecnico-sportive. Perché nel calcio i ruoli dovrebbero essere rispettati: chi investe governa la società, chi ha competenze tecniche costruisce la squadra. Confondere le due funzioni raramente produce risultati.

LA ROSA DEI TRENTA E PIÙ E LE TRE ANIME DELLO SPOGLIATOIO

Basta osservare come è stata costruita la rosa per comprendere la confusione. Un miscuglio tra il progetto estivo di Pagni e Giuliatto, allontanati dopo appena tre giornate, senza aver mai perso una partita, la successiva rimodulazione della gestione Montervino-Tiozzo e gli ulteriori calciatori che sarebbero stati voluti direttamente dalla proprietà. Risultato: oltre trenta elementi, filosofie tecniche differenti, aspettative diverse e un gruppo che avrebbe avuto bisogno soprattutto di identità e stabilità.

Al di là delle dichiarazioni di circostanza, lo spogliatoio sembrerebbe tutt’altro che compatto. Si parlerebbe di gruppi riconducibili alle precedenti gestioni: quello di Pagni, quello di Montervino e quello dei calciatori arrivati per volontà dei Ladisa. Tre anime, forse più, con differenti riferimenti e interessi. Una squadra nella quale il rischio sarebbe che ciascuno finisca per tutelare soprattutto la propria posizione, piuttosto che il progetto collettivo. E chi avrebbe alimentato maggiormente questa confusione? La proprietà, con un metodo che sembrerebbe ormai consolidato: l’usa e getta.

IL BOLLETTINO DEGLI ALLONTANAMENTI

Riccardo Di Bari, Danucci, Panarelli, Pagni, Giuliatto, Montervino, Tiozzo. Una successione di nomi che dovrebbe suggerire qualche riflessione. Possibile che il problema sia sempre rappresentato da chi viene mandato via? Possibile che nessuno abbia mai avuto il tempo di lavorare e che ogni volta si debba ricominciare da capo?

E poi Camassa. Il trattamento riservato a Mimmo meriterebbe un capitolo a parte. Protagonista di una settimana particolarmente complicata, sarebbe successivamente scomparso dai radar, senza neppure un minimo riconoscimento pubblico per quanto fatto. Un modo di gestire i rapporti professionali che lascerebbe parecchio a desiderare.

Il sospetto è che ai Ladisa interessino collaboratori qualificati soltanto nella misura in cui siano disposti ad assecondarne le loro convinzioni. Il principio sembrerebbe semplice: io spendo, tu devi vincere. Tutto e subito. E se non succede, la porta è sempre aperta. Naturalmente, per chi deve uscire.

DIRETTORE SPORTIVO E ALLENATORE: AUTONOMIA O SEMPLICE ESECUZIONE?

Al momento dell’assunzione, questi principi sarebbero stati illustrati anche alla famiglia Cioffi. Se così fosse, i margini operativi del giovane direttore sportivo sarebbero inevitabilmente limitati, mentre l’allenatore dovrebbe dimostrarsi particolarmente sensibile alle sollecitazioni della proprietà.

Si sarebbe tentato anche di inserire una nuova figura nel gruppo, una sorta di cuscinetto tra i Ladisa e l’area tecnico sportiva. Un’ipotesi che avrebbe incontrato resistenze, anche perché non tutti sarebbero disposti a prestarsi a ruoli dai contorni poco definiti, rischiando di compromettere la propria dignità e credibilità professionale.

Del resto, a cosa servono direttori sportivi e allenatori se le decisioni più importanti devono comunque arrivare da chi paga? Si potrebbe persino risparmiare sulle figure tecniche e affidare tutto a un gruppo WhatsApp. Almeno, forse, si risparmierebbero altri cambiamenti.

IL CASO LOIODICE E LA FIDUCIA CHE VIENE MENO

Il trattamento riservato a Loiodice e ad altri calciatori, scaricati dall’oggi al domani, senza troppi complimenti, rappresenterebbe un ulteriore elemento di instabilità. In un ambiente dove nessuno potrebbe sentirsi realmente al riparo da decisioni improvvise, sarebbe difficile pretendere serenità, appartenenza e fiducia.

Perché un calciatore che vede partire un compagno senza particolari riguardi potrebbe legittimamente chiedersi quando toccherà a lui. E uno spogliatoio che vive nell’incertezza difficilmente può diventare una squadra capace di lottare compatta per un obiettivo.

L’ULTIMO INTERROGATIVO

Eccoci al punto. I Ladisa saranno capaci di rivedere le proprie convinzioni, ridimensionare le interferenze e affidare finalmente la gestione sportiva a professionisti dotati di autonomia e competenza? Oppure continueranno a pensare che basti spendere per avere automaticamente il diritto di decidere tutto? Perché i fatti, almeno finora, raccontano di una proprietà che avrebbe cambiato uomini, tecnici e strategie senza riuscire a dare continuità a un progetto.

Il Taranto non ha bisogno dell’ennesima rivoluzione, di un altro direttore sportivo da sacrificare o di un allenatore chiamato a rispondere anche di decisioni che non gli competono. Ha bisogno di una società organizzata, di ruoli rispettati, di una rosa equilibrata e di una programmazione che duri più di qualche settimana.

I tifosi hanno già dimostrato di esserci, anche economicamente. La classifica, invece, continua a presentare il conto. E allora, prima di cercare l’ennesimo colpevole, sarebbe opportuno che i Ladisa guardassero dentro casa propria. Perché nel calcio si possono comprare trenta calciatori, cambiare cinque allenatori e mandare via altrettanti direttori sportivi. Ma se il problema è il manico, cambiare continuamente gli attrezzi non servirà a raddrizzare la barca.

Spendere 1,4 milioni per inseguire un progetto è una cosa. Spendere 1,4 milioni senza riuscire a costruirlo è un’altra. E il Taranto, purtroppo, rischierebbe di essere diventato l’esempio più evidente della differenza.