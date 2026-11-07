Le sofferenze del Taranto. Una dirigenza che dimostra di capire, oggettivamente, molto poco di calcio. La delusione crescente dei tifosi. Qualche consiglio non richiesto sul futuro. Confezionato in forma epistolare

Caro Sebastiano, ti scrivo.

Non per darti lezioni, ci mancherebbe. Piuttosto per apprendere, per conoscere meglio il tuo metodo di gestione del calcio. Perché, da diversamente giovane e dopo una lunga carriera professionale, durante la quale ho avuto modo di conoscere uomini, società, allenatori e calciatori, certe situazioni non mi era mai capitato di riscontrarle con tanta frequenza e, soprattutto, con tanta disinvoltura.

Cominciamo dai collaboratori. Il tuo sembra essere un rapporto con le persone improntato alla filosofia dell’usa e getta. Direttori sportivi, allenatori, calciatori: tutti accomunati dalla stessa sorte. Amori brevi, brevissimi, destinati a consumarsi nel volgere di un cambio di luna o, forse, di un improvviso mutamento del tuo umore.

È accaduto con Riccardo Di Bari, è proseguito con Danucci, poi con Gigi Panarelli, ancora con Danucci, con Danilo Pagni, con Giuliatto e qui mi piacerebbe conoscere quale mammasantissima te lo abbia raccomandato, fino ad arrivare alla parentesi, francamente incomprensibile, del mediocre Tiozzo. Una meteora nel panorama calcistico tarantino, la cui esperienza meriterebbe almeno una spiegazione.

Caro Sebastiano, il modo in cui le persone vengono accompagnate alla porta, talvolta con una brutalità che lascia poco spazio alle sfumature, rappresenta un record difficilmente eguagliabile nella tormentata storia del Taranto. Una società, evidentemente, nella quale la continuità è diventata un lusso e la fiducia un sentimento a scadenza.

E ai calciatori non è andata certamente meglio. Una squadra che nella passata stagione, pur tra mille tentennamenti, aveva sfiorato la promozione è stata praticamente smontata di sana pianta. Non per migliorarla, almeno a giudicare dai risultati, ma per consegnare al campionato una squadra che, sotto diversi aspetti, sembra aver fatto un passo indietro. E non piccolo.

A questo punto, però, una tua particolare inclinazione mi è diventata chiara: ti piace collezionare figurine. Proprio come facevamo da bambini. Mettere insieme nomi, carriere, curriculum e magari qualche fotografia ingiallita dai ricordi di stagioni migliori. Il problema è che il calcio non si gioca con l’album Panini e che un calciatore, per quanto importante sia stato il suo passato, non può vivere di rendita.

In questo campionato servono soprattutto giovani con fame, entusiasmo, gambe e voglia di correre. Ragazzi che abbiano qualcosa da dimostrare e non soltanto qualcosa da raccontare. Spendere denaro per assemblare una raccolta di nomi illustri, salvo poi ritrovarsi a recriminare sui risultati, non mi sembra esattamente una strategia illuminata.

Ma c’è un altro aspetto, caro Sebastiano, sul quale sarebbe opportuno soffermarsi. Mi riferiscono di una tua particolare passione per la parte tecnica, tanto da lasciar intendere che, talvolta, tu possa essere tentato di suggerire all’allenatore di turno qualche indicazione sulla formazione, sulle scelte e persino sulle sostituzioni. Naturalmente non voglio credere che sia proprio così. Ma se anche soltanto una parte di queste voci corrispondesse al vero, ci troveremmo davanti a un problema serio.

Perché l’allenatore deve allenare e decidere. Il presidente deve fare il presidente. Il direttore sportivo deve svolgere il proprio lavoro. Quando i ruoli si confondono, il risultato è quasi sempre lo stesso: si crea confusione, si indebolisce l’autorità di chi siede in panchina e si finisce per rendere complicata anche la scelta più elementare.

L’esperienza di Tiozzo, sotto questo profilo, lascia più di qualche interrogativo. La sensazione è che si sia ritrovato in una situazione nella quale le indicazioni e le aspettative provenienti dall’ambiente societario abbiano finito per condizionare il suo lavoro. Se così fosse, sarebbe stato un errore grave. Ma tanto, secondo la tua ormai consolidata filosofia, basta cambiare allenatore e il problema dovrebbe essere risolto. Avanti il prossimo!

Caro Sebastiano, mi avevano parlato di te come di una persona dotata di grande personalità e temperamento. E allora mi domando: dove sono finite queste qualità quando si tratta di assumere decisioni autonome?

Perché la vicenda della scelta del nuovo allenatore merita una riflessione. Se davvero, come si racconta, nella valutazione del nome di Pino Di Meo ha pesato il veto di una parte della tifoseria organizzata, legato a un episodio dello scorso campionato, allora qualche domanda è inevitabile.

Di Meo, in quella circostanza, si lasciò andare a un gesto certamente poco elegante e decisamente censurabile, mostrando il dito medio verso una parte del pubblico. Un comportamento che può aver ferito la sensibilità dei tifosi e che non intendo giustificare. Ma da qui a trasformare quell’episodio in una pregiudiziale assoluta sulla sua eventuale candidatura ce ne passa.

Il confronto con i tifosi è legittimo, l’ascolto della piazza è persino doveroso, ma la responsabilità delle decisioni appartiene alla proprietà e alla dirigenza. Non agli umori della curva, per quanto rispettabili possano essere le ragioni di chi si è sentito offeso. Un presidente deve saper ascoltare tutti, ma soprattutto deve saper decidere da solo. Altrimenti, caro Sebastiano, più che il presidente rischi di fare il notaio delle volontà altrui.

Personalmente ritengo che Pino Di Meo abbia le qualità caratteriali e le competenze tecniche per affrontare una situazione diventata decisamente complicata. E se il suo curriculum e le sue capacità rispondono alle esigenze del Taranto, un gesto sbagliato del passato non dovrebbe cancellare automaticamente ogni altra considerazione.

Perché, caro Sebastiano, non bastano dodicimila spettatori allo Iacovone per certificare la bontà del tuo progetto. Quella gente rappresenta un patrimonio straordinario, una passione che meriterebbe ben altra considerazione. Ma poi bisogna andare in trasferta, affrontare gli avversari, giocare a calcio e portare a casa i risultati. E quando fuori casa arrivano soltanto figuracce e sganassoni, il calore del pubblico rischia di trasformarsi in una delusione ancora più cocente.

Sulla partita di domani, poi, siamo arrivati a una situazione che ha davvero dell’incredibile. Non ricordo, nella storia del Taranto, una settimana nella quale la squadra sia rimasta sostanzialmente affidata all’allenatore in seconda, Mimmo Camassa.

Una bella persona, Mimmo, che gode della nostra stima. Ma proprio per questo mi domando: perché esporlo a una responsabilità così delicata, in un momento tanto complicato? E soprattutto, con quale reale autonomia?

La sensazione che circola è che anche a lui possano arrivare indicazioni e suggerimenti sulle scelte tecniche. Da chi? Non è questo il punto. Il punto è che un allenatore, qualunque sia il suo nome, deve essere messo nelle condizioni di lavorare liberamente. Non si può pretendere che risponda dei risultati se non gli si riconosce pienamente la responsabilità delle decisioni.

E per le sostituzioni cosa facciamo? Gli mandiamo i pizzini in panchina? Suvvia, caro Sebastiano, facciamo i seri. Qui non si sta giocando a Risiko, ma con il sentimento più importante di migliaia di tifosi.

So che in questi giorni ti sei sentito particolarmente corteggiato. Il telefono avrà squillato parecchie volte. Allenatori che si propongono, altri che si fanno avanti, altri ancora che magari aspettano soltanto una telefonata. A Taranto vorrebbero venire tutti. E ci mancherebbe altro! Per l’importanza della piazza, per la sua storia, per il seguito popolare e, bisogna riconoscerlo, anche per la disponibilità economica della proprietà.

Tra i nomi che circolano, mi risulta che ci sia stato anche quello di Eziolino Capuano, che avrebbe individuato nel Taranto una possibile soluzione professionale, soprattutto alla luce delle difficoltà che sembrerebbero accompagnare la sua candidatura a Barletta, dove il suo eventuale approdo non appare affatto scontato.

Ecco, caro Sebastiano, su certi corteggiamenti presterei molta attenzione. Capuano è certamente un personaggio, conosce i meccanismi della comunicazione e sa come muoversi nel mondo del pallone. Ma tra la capacità di far parlare di sé e quella di vincere campionati esiste una differenza sostanziale.

Se andiamo a guardare il suo palmarès, infatti, non troviamo esattamente una bacheca traboccante di trofei: un campionato vinto è un bottino piuttosto magro per chi ama presentarsi come il salvatore della patria. Molto più nutrita, invece, appare la casistica delle separazioni anticipate e degli esoneri. Evidentemente, in materia di divorzi professionali, l’esperienza non gli manca.

Mi risulta, inoltre, che in queste settimane il suo nome sia stato accompagnato da una certa attività di contatti e di interlocuzioni, con il rischio che il corteggiamento venga alimentato anche attraverso il sostegno di una parte della tifoseria più rumorosa. Una strategia di comunicazione che, se confermata, avrebbe un obiettivo piuttosto evidente: far passare l’idea che sia proprio lui l’uomo invocato dalla piazza, il condottiero atteso per salvare il Taranto.

Ma attenzione, caro Sebastiano: non confondere la claque con il consenso, il rumore con la competenza e la capacità di recitare la parte del salvatore con quella di esserlo davvero. Il calcio non è teatro e il Taranto non ha bisogno di un altro protagonista in cerca di applausi. Ha bisogno di un allenatore che sappia vincere, costruire e soprattutto risolvere i problemi. E possibilmente che non trasformi ogni esperienza professionale in una nuova puntata della telenovela degli esoneri.

Prima di consegnargli le chiavi dello spogliatoio, dunque, guarderei attentamente la bacheca dei trofei. Perché le conferenze stampa, le dichiarazioni roboanti e il sostegno della claque non assegnano punti in classifica.

Caro Sebastiano, è arrivato il momento che anche tu reciti finalmente la parte del presidente. Quello vero. Fai pulizia attorno a te. Liberati di nani, ballerine e dispensatori di consigli non richiesti. Circondati di persone valide, assegna a ciascuno un ruolo preciso e, soprattutto, abbi il coraggio di rispettarlo. Non cercare continuamente conferme all’esterno e non lasciare che siano altri a condizionare le tue scelte.

Dimostra a quei diecimila che ogni domenica vengono allo Iacovone che il Taranto non è soltanto un investimento imprenditoriale, ma una passione che merita rispetto. Dimostra che quei colori ti appartengono davvero, almeno quanto appartengono alla sua gente.

Non sperperare il consenso che ti ha accompagnato fino a oggi. È un patrimonio che si conquista con i fatti e che si può perdere molto rapidamente con decisioni sbagliate, improvvisazioni e continui cambi di rotta.

E soprattutto, non dimenticare una cosa: il denaro è importante, anzi fondamentale nel calcio moderno, ma non basta. Senza competenza, programmazione e rispetto dei ruoli, anche il portafoglio più generoso rischia di diventare soltanto un costoso strumento per finanziare gli errori.

Infine, consentimi un ultimo consiglio, forse il più importante. Per la decisione che ti attende lunedì, valuta seriamente Pino Di Meo. A mio giudizio, in questo momento, è il profilo che offre le maggiori garanzie per provare a raddrizzare una nave che sta imbarcando acqua da troppe parti.

E se deciderai di affidargli il timone, ricordati di lasciargli almeno la possibilità di governarla. Perché un allenatore che non può scegliere, decidere e assumersi le proprie responsabilità è soltanto un uomo seduto in panchina. E di uomini seduti in panchina, caro Sebastiano, a Taranto ce ne hai già fatti vedere abbastanza.

Con immutata stima, ma con qualche perplessità in più,