Il tecnico di diverse rappresentative giovanili del Taranto ci ha lasciato questa mattina. Camminava Giuseppe, con le sue scarpe da tennis, per le vie della città. Perché, amava ripetere, bisogna mantenere giovane lo spirito

Una caduta, provocata da un malore, ci ha portato via improvvisamente Giuseppe Tedeschi. Una notizia dolorosa, difficile da accettare, che lascia un vuoto in quanti hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo.

Con Giuseppe abbiamo condiviso negli anni tante belle esperienze, soprattutto nel mondo del calcio giovanile tarantino, dove insieme abbiamo vissuto momenti importanti legati alla formazione tecnica e comportamentale dei nostri ragazzi. È stato un prezioso collaboratore nelle squadre Allievi e Primavera rossoblù, mettendo a disposizione passione, competenza e sensibilità umana.

Poi, con il passare degli anni, si era progressivamente allontanato dal calcio attivo, ma non aveva certo rinunciato al suo amore per la vita e per il movimento. Erano diventate quasi una consuetudine le sue lunghe passeggiate salutari: lo incontravi dappertutto, in tuta e scarpe da tennis, sempre in cammino. «Bisogna mantenere giovane lo spirito e il fisico», amava dire.

E poi il mare, una delle sue grandi passioni. Lido Bruno, il suo ritrovo estivo, le lunghe nuotate che proseguivano anche quando la stagione sembrava ormai finita. Immagini e abitudini che oggi tornano alla mente con una dolcezza particolare. Ci mancheranno la sua schiettezza, il suo modo diretto di rapportarsi agli altri, la sua presenza e, soprattutto, quei valori umani che sapeva trasmettere con semplicità.

Caro Giuseppe, è difficile salutarti così, all’improvviso. Resteranno i ricordi, le esperienze condivise e il piacere di averti incontrato lungo il cammino della vita.

Buon viaggio, amico mio.

Un abbraccio sincero e una preghiera. Riposa in pace.