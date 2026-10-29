Comune, affidamento stadio e piscine: via libera al bando

Nella nota stampa l’Ente civico sottolinea che è prevista una premialità per la gestione integrata

L’amministrazione comunale torna a sollecitare i privati per la gestione dello stadio comunale “Erasmo Iacovone” e dell’impianto natatorio “Torre d’Ayala”, impianti che rappresentano la parte più corposa dell’eredità dei XX Giochi del Mediterraneo.

La giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti, infatti, su proposta del vicesindaco Mattia Giorno ha approvato lo schema di avviso pubblico per sollecitare proposte di partenariato pubblico-privato mirate all’affidamento e alla gestione delle due strutture, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nel codice degli appalti. Una procedura che riprende il percorso avviato lo scorso giugno per diversi impianti e che, per le sole piscine, non aveva prodotto risultati: “Abbiamo circoscritto con maggior attenzione i termini del bando – ha spiegato il vicesindaco – introducendo una novità sostanziale: chi proporrà un progetto per la gestione integrata delle due strutture, otterrà una premialità. Naturalmente, la proposta dovrà essere attendibile, sostenibile e rispondente ai fabbisogni pubblici”.

I progetti potranno avere come oggetto sia la concessione di lavori, sia la concessione di servizi, ma non potranno riguardare opere che non abbiano una connessione funzionale con gli impianti.