Con la Polimnia senza Nicola Loiodice

Il fantasista barese è ufficialmente fuori rosa. Il tecnico Giuliatto: «devo pensare al gruppo e non a un singolo»

Poche ore alla terza uscita del Taranto nel campionato di Eccellenza. Ancora una trasferta: dopo quella di Spinazzola, questa volta con la Polimnia allo stadio “Caduti di Superga” di Mola di Bari.

Tra i titolari e neppure in panchina si leggerà il nome di Nicola Loiodice, fuori rosa su indicazione della società. Sul tema, nella consueta conferenza stampa pregara, il tecnico Alberto Giuliatto ha speso poche ma dirette parole: «Ogni societa ha i suoi regolamenti e chi non lo rispetta è giusto che sia fuori dal progetto tecnico. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e devo pensare soltanto alla squadra e non a un singolo».

Assenti, ma per cause diverse (infortuni) i portieri Raoul Lombardo e Tomas Catelli. Quest’ultimo sarà sottoposto a intervento chirurgico lunedì 7 settembre, nell’osoedale di Castellaneta. Non ci sarà anche Alessandro La Bianca, che rientrerà la prossima settimana.

Fischio di inizio della partita alle 19, naturalmente senza tifosi rossoblù sugli spalti.