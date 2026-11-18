Giovedì 26 novembre l’andata a Canosa, il 10 dicembre la sfida decisiva a Taranto. In palio un posto in finale contro Squinzano o Taurisano
La SS Taranto comunica che, nella sede del Comitato Regionale LND, si è appena concluso il sorteggio per stabilire l’ordine delle sedi delle gare di andata e ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza.
La gara d’andata si disputerà giovedì 26 novembre allo stadio “San Sabino” di Canosa, mentre il ritorno è in programma giovedì 10 dicembre allo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto.
La vincente della doppia sfida affronterà in finale una tra Squinzano e Taurisano.