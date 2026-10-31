DI CONCERTO

Il Taranto ha ottenuto il diritto di prelazione sull’utilizzo dell’impianto durante la stagione sportiva, naturalmente per lo svolgimento della propria attività agonistica. Non risulta, invece, che tale diritto possa essere esteso automaticamente all’organizzazione di concerti o spettacoli. E allora: chi ha autorizzato l’utilizzo dello stadio per quella data? Esiste un provvedimento comunale? Una concessione? Una semplice disponibilità verbale? Oppure siamo davanti a una prenotazione sulla fiducia, una sorta di “se poi si può fare, ci vediamo a giugno”?

Iacovone, prima il concerto e poi le spiegazioni. A Taranto funziona così? A Taranto siamo ormai abituati alle sorprese, ma quella annunciata ieri dal gruppo Ladisa merita sicuramente un posto d’onore nel calendario degli eventi cittadini: il 12 giugno 2027 Gigi D’Alessio si esibirà allo stadio Erasmo Iacovone. Una bella notizia per gli appassionati del cantante napoletano, ci mancherebbe. Ma, prima ancora di pensare alla scaletta, ai posti in platea e al prezzo dei biglietti, qualche domandina sarebbe forse il caso di porsela.

Per esempio: ma è mai possibile annunciare un grande evento in uno stadio il cui futuro gestionale è ancora tutto da scrivere? Proprio ieri, infatti, il Comune ha pubblicato il bando per l’affidamento della gestione futura dell’impianto, senza che la procedura sia stata ancora aperta. Dunque, chi sarà il gestore dello Iacovone il 12 giugno 2027? E soprattutto, in base a quale certezza si programma oggi un evento che si svolgerà quando l’attuale assetto gestionale potrebbe essere completamente cambiato?

Ma andiamo avanti. Il Taranto ha ottenuto il diritto di prelazione sull’utilizzo dell’impianto durante la stagione sportiva, naturalmente per lo svolgimento della propria attività agonistica. Non risulta, invece, che tale diritto possa essere esteso automaticamente all’organizzazione di concerti o spettacoli. E allora: chi ha autorizzato l’utilizzo dello stadio per quella data? Esiste un provvedimento comunale? Una concessione? Una semplice disponibilità verbale? Oppure siamo davanti a una prenotazione sulla fiducia, una sorta di “se poi si può fare, ci vediamo a giugno”?

Gli spifferi di Palazzo di Città, come sempre, raccontano che dagli uffici comunali non sarebbe stata rilasciata alcuna autorizzazione in tal senso. Naturalmente sono indiscrezioni, non atti ufficiali. Ma proprio qui nasce un’altra domanda: possibile che su una questione del genere l’amministrazione comunale non ritenga opportuno fornire una spiegazione, confermando o smentendo? Si tratta pur sempre di uno stadio pubblico, non del salotto di casa propria, dove si può decidere chi invitare e quando apparecchiare.

Nel frattempo TicketOne ha già cominciato a comunicare tempi e modalità di vendita dei biglietti. Tutto molto efficiente, per carità. Ma quanti posti saranno disponibili? Quali settori verranno utilizzati? Quale sarà la capienza autorizzata? E soprattutto, non sarebbe stato opportuno chiarire prima la disponibilità effettiva dell’impianto e poi avviare la macchina commerciale? Ci siamo forse dimenticati una delle cose più importanti per lo Iacovone: la sua capienza totale. Quei 20.300 posti, quando saranno omologati?

C’è anche un piccolo particolare, che tanto piccolo non è: nella passata stagione il Taranto ha disputato i playoff nazionali per la promozione in Serie D e la gara decisiva si è giocata il 14 giugno 2026. Chi può garantire, dunque, che il 12 giugno 2027 non ci siano ancora impegni agonistici da onorare? Abbiamo già stabilito che il campionato finirà prima? Che il Taranto non sarà impegnato in eventuali spareggi? O che, in caso contrario, Gigi D’Alessio sarà disponibile a spostare il concerto per fare spazio al pallone?

E infine, l’ultima curiosità, forse la più intrigante: siamo proprio sicuri che il 12 giugno 2027 il gruppo Ladisa sarà ancora alla guida del calcio tarantino? Oppure anche questa è una variabile che, nella fretta di annunciare l’evento, è finita sotto il tappeto?

Sia chiaro: nessuno vuole mettere in discussione il concerto, né tantomeno l’artista, che sta vivendo una stagione professionale di grande popolarità. Il problema non è Gigi D’Alessio, che probabilmente è l’unico ad avere già una data certa in agenda. Il problema è tutto ciò che dovrebbe esserci prima di quella data: autorizzazioni, concessioni, disponibilità dell’impianto, gestione e compatibilità con il calendario sportivo.

Insomma, a Taranto abbiamo scoperto un nuovo modello organizzativo: prima si annuncia lo spettacolo, poi si cerca di capire dove, come e a quali condizioni si potrà fare. Una specie di teatro dell’assurdo, con una differenza sostanziale: qui il palcoscenico è uno stadio comunale e il pubblico, prima ancora di acquistare il biglietto, avrebbe diritto di sapere se tutto è davvero in regola. In fondo, non chiediamo la luna. Soltanto qualche risposta. E magari, per una volta, che arrivi prima del bis.