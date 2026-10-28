Federcalcio, la resa dei conti è appena cominciata

Malagò. Galliani. La fetta dei proventi ricavati dalle scommesse online. La scelta dei grandi club di serie A. La Nazionale. Il ruolo della politica. Perché il calcio italiano sembra non trovare mai pace

Federcalcio, la partita dei veleni. Malagò contro tutti, Galliani in agguato: il bowling di Giovanni è appena cominciato. La Serie A si spacca, i grandi club cercano un’alternativa, l’ex plenipotenziario del Milan prende tempo ma prepara le carte. Sullo sfondo, il Governo, le sponsorizzazioni legate alle scommesse e la necessità di trovare nuove risorse per il calcio. Ma attenzione a dare per spacciato Malagò: il commissario federale conosce bene le regole del gioco.

C’è un momento, nelle partite di potere, in cui chi sembrava destinato a comandare deve improvvisamente ricominciare a contare i voti. È il momento in cui gli alleati diventano interlocutori diffidenti, le strette di mano perdono valore e persino le certezze di ieri si trasformano nelle incognite di domani. Alla Federcalcio siamo esattamente a questo punto.

Giovanni Malagò, eletto presidente della Federcalcio il 22 giugno con il 68,58% dei voti, si ritrova oggi nella singolare posizione di commissario straordinario della stessa Federazione che avrebbe dovuto guidare da presidente. Il motivo è noto: la questione del mancato tesseramento al momento dell’elezione ha aperto una controversia sui requisiti necessari per la candidatura e ha condotto al commissariamento deciso dal CONI il 6 ottobre, con Malagò chiamato a traghettare il sistema verso nuove elezioni. Una vicenda nella quale non sono mancati pareri giuridici discordanti e che ha trasformato un problema formale in una questione di sostanza politica.

Ora, però, la partita si riapre. E stavolta non basta invocare il consenso raccolto pochi mesi fa. Perché nel frattempo qualcosa si è incrinato proprio là dove Malagò pensava di poter contare su una base solida: la Lega di Serie A.

La rivolta dei grandi club e il caso Mancini

La Serie A, che aveva sostenuto con forza la candidatura di Malagò, non appare più compatta come allora. Al suo interno si sta delineando una frattura fra i club che vorrebbero confermare l’attuale commissario e quelli che stanno lavorando per una candidatura alternativa, individuata nella figura di Adriano Galliani.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche di questi giorni, fra i nomi che gravitano attorno al progetto Galliani figurano Inter, Milan e Atalanta, insieme ad altri club; dall’altra parte si collocano società che continuano a sostenere Malagò. Le posizioni, tuttavia, non sono tutte definitive e il quadro resta fluido, con diversi dirigenti ancora in attesa di capire quale sarà l’orientamento prevalente della Lega. Ma perché questo ripensamento?

Fra le ragioni indicate negli ambienti calcistici c’è il metodo di gestione. Alcuni club avrebbero mal digerito la scarsa consultazione preventiva su determinate decisioni e nomine, rivendicando un maggiore coinvolgimento nelle scelte strategiche della Federazione. È una questione che, al di là dei singoli episodi, tocca un nervo scoperto del calcio italiano: chi mette a disposizione risorse economiche, influenza e consenso pretende di contare anche quando si tratta di decidere.

In questo contesto si inserisce il capitolo della Nazionale e della scelta di Roberto Mancini come commissario tecnico, preferito, secondo le indiscrezioni circolate, ad Antonio Conte, nome gradito ad alcuni interlocutori della Serie A. Il tema non riguarda soltanto la scelta di un allenatore: riguarda il confine, sempre delicato, fra l’autonomia della gestione federale e le aspettative dei club più importanti.

Sarebbe tuttavia prematuro attribuire l’intera frattura esclusivamente a questa decisione. Le tensioni sui metodi, sulle nomine e sulla distribuzione del potere sembrano avere un peso almeno altrettanto rilevante.

La domanda, allora, è inevitabile: da dove nasce davvero l’atto di sfiducia nei confronti di Malagò? Più che da un singolo episodio, potrebbe nascere dalla somma di diversi malumori: la sensazione, da parte di alcuni presidenti, che il sostegno iniziale non abbia prodotto il livello di partecipazione atteso; la volontà di recuperare un ruolo nelle scelte federali; e l’opportunità di ridiscutere gli equilibri prima che la nuova presidenza diventi definitiva.

Adriano Galliani, il candidato che vuole prima le garanzie

Ed ecco entrare in scena Adriano Galliani. Ottantadue anni, senatore di Forza Italia, una lunghissima esperienza manageriale e un ruolo storico nel Milan dell’era Berlusconi: Galliani non ha bisogno di presentazioni nel mondo del calcio. È stato anche presidente della Lega di Serie A dal 2002 al 2006 e conosce bene il funzionamento delle relazioni fra società, Federazione e istituzioni.

La sua candidatura, o meglio il percorso che sta conducendo verso una possibile candidatura, ha una logica precisa. Galliani è un dirigente abituato a trattare, mediare e costruire convergenze. Ma difficilmente avrebbe interesse a prestare il proprio nome a una contesa nella quale il rischio di bruciarsi sarebbe superiore alla possibilità di incidere.

Per questo, secondo le ricostruzioni pubblicate, avrebbe preferito ottenere un’investitura chiara della Lega di Serie A, con un sostegno formalizzato e sufficientemente ampio. Non un semplice incoraggiamento, non una promessa telefonica, non una fotografia di gruppo: una garanzia politica concreta. La soglia delle undici firme necessarie per presentare la candidatura è diventata così un passaggio decisivo. Le candidature devono essere presentate entro il 4 novembre, mentre il voto è previsto per il 14 dicembre.

Il messaggio attribuito a Galliani è comprensibile: prima di scendere davvero in campo, bisogna sapere chi corre insieme a lui e, soprattutto, chi è disposto a sostenerlo quando la partita si farà difficile.

C’è poi un particolare che vale più di molte dichiarazioni. Galliani si è tesserato come dirigente accompagnatore dell’Enotria 1908, storica società dilettantistica milanese. Un passaggio formale che gli consente di non trovarsi davanti allo stesso ostacolo burocratico che ha contribuito a travolgere il precedente percorso di Malagò.

Una precauzione preventiva, insomma. Nel calcio italiano, evidentemente, non basta saper trattare con i presidenti: bisogna anche arrivare alle elezioni con tutti i documenti in ordine.

La Serie A divisa in due: chi muove i voti?

Il vero problema di Galliani è che la Serie A non è un blocco monolitico. I grandi club possono avere interesse a promuovere una candidatura alternativa, ma devono fare i conti con le altre società della massima serie, che non necessariamente condividono le medesime priorità. Le realtà medio piccole possono avere una diversa sensibilità sui rapporti con la Federazione, sulla gestione delle risorse e sulla rappresentanza degli interessi della categoria. È una divisione che mette in discussione un principio spesso evocato dai grandi club: il peso economico non si traduce automaticamente in un controllo politico dell’intero movimento.

Una società che investe molto, che dispone di un marchio internazionale e che genera ricavi importanti può rivendicare una maggiore influenza. Ma il sistema federale comprende anche altre componenti, ciascuna con il proprio peso elettorale e i propri interessi. Ecco perché la partita non si risolve contando soltanto le maglie più prestigiose.

Le indiscrezioni parlano di un gruppo di società favorevoli a Galliani, di un altro orientato verso Malagò e di una fascia di club ancora indecisi. La riunione dei rappresentanti delle società medio piccole, prevista in questi giorni, assume perciò un significato particolare: non è soltanto un confronto fra presidenti, ma un tentativo di capire se esista una posizione comune oppure se la divisione sia destinata ad allargarsi.

Galliani, da uomo navigato, conosce il valore di una maggioranza vera. E sa che una candidatura sostenuta da alcuni nomi di grande prestigio, ma priva di un accordo più ampio, rischierebbe di nascere già indebolita. Malagò, dal canto suo, ha tutto l’interesse a impedire che gli avversari trasformino il malcontento in una coalizione compatta. Per lui ogni società indecisa è un interlocutore da riconquistare; ogni defezione, un problema da circoscrivere; ogni giorno che passa senza un’intesa alternativa, un’occasione per rimettere in ordine le proprie carte.

Il Governo entra nella partita: scommesse e risorse per il calcio

Come se non bastasse, sul tavolo c’è anche il rapporto fra politica, sponsorizzazioni e finanza del pallone. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha sollecitato approfondimenti sulla piena applicazione del divieto di pubblicità delle scommesse sportive, con particolare attenzione alle sponsorizzazioni collegate a portali di informazione, risultati e intrattenimento che richiamano marchi riconducibili agli operatori di betting. La questione riguarda il confine fra comunicazione informativa e promozione commerciale indiretta: un terreno sul quale i club hanno costruito accordi economicamente rilevanti. Al momento, la richiesta di approfondimento non equivale di per sé a un nuovo divieto o a una modifica della normativa. Per le società, il problema è concreto. I ricavi commerciali sono una componente essenziale dei bilanci e qualsiasi irrigidimento delle regole potrebbe imporre una revisione di contratti e strategie di sponsorizzazione.

Il mondo del calcio, parallelamente, guarda alla possibilità di ottenere una quota delle entrate generate dalle scommesse sulle proprie competizioni. Fra le ipotesi discusse figura una percentuale del gettito o dei proventi legati al settore, ma occorre distinguere le proposte avanzate dalle misure effettivamente approvate: non si può ancora parlare di una nuova entrata acquisita dalle società.

La questione è importante perché porta il confronto oltre la semplice successione alla presidenza federale. Chi guiderà la Federcalcio dovrà confrontarsi con la sostenibilità economica dei club, con le regole sulla pubblicità e con la richiesta di nuove risorse per l’intero movimento.

Il rischio è che la politica sportiva si trasformi in un intreccio di dossier: da una parte le alleanze elettorali, dall’altra le entrate commerciali, sullo sfondo il Governo e le sue scelte regolatorie. In un simile scenario, ogni candidatura dovrà dimostrare non soltanto di saper raccogliere consensi, ma anche di avere una visione credibile dei problemi strutturali del calcio italiano.

Malagò, il commissario che non ha alcuna intenzione di uscire di scena in silenzio

Ed eccoci al punto. Chi immagina che Giovanni Malagò possa accettare passivamente di essere messo da parte rischia di sottovalutare la natura della contesa. Il suo percorso nel mondo dello sport gli ha consentito di costruire una rete di relazioni istituzionali e sportive, oltre a una lunga esperienza nella gestione di equilibri complessi.

Il commissariamento, paradossalmente, lo ha riportato al centro della scena federale, affidandogli proprio il compito di accompagnare la Federcalcio verso le nuove elezioni. Questo non gli garantisce affatto la presidenza, né cancella le contestazioni sul metodo di gestione. Ma gli assicura un ruolo centrale nella fase che precede il voto.

C’è inoltre una differenza fra il consenso raccolto in un’elezione e quello necessario per vincerne un’altra. Il risultato di giugno appartiene alla storia recente; dicembre richiederà una nuova verifica delle alleanze, delle firme e delle preferenze delle componenti federali.

Malagò dovrà quindi dimostrare di saper rispondere alle critiche, ricucire i rapporti deteriorati e convincere gli interlocutori che il suo progetto può ancora rappresentare un punto di equilibrio. I suoi avversari, invece, dovranno provare che il dissenso è sufficientemente ampio da diventare una proposta alternativa concreta. È qui che la partita si fa interessante. Perché una cosa è contestare un presidente, un’altra è costruire una maggioranza capace di sostituirlo.

Il bowling di Giovanni: un lancio, tanti birilli

Ed è proprio qui che si inserisce la mia impressione personale. La vicenda mi ricorda una partita di bowling nella quale tutti osservano i birilli e pensano di sapere già quali cadranno. I grandi club preparano il loro lancio, Galliani valuta la traiettoria, le società medio-piccole aspettano di capire da quale parte convenga schierarsi. E Malagò, apparentemente circondato da ostacoli, rimane al centro della pista.

La mia impressione è che Giovanni Malagò possa ancora trovare le risorse politiche e relazionali per superare questa fase. Non perché la sua posizione sia inattaccabile, né perché i malumori della Serie A siano irrilevanti, ma perché la capacità di costruire consenso non si misura soltanto dal numero dei club che si dichiarano contrari in un determinato momento.

Conta anche la capacità di recuperare interlocutori, di ascoltare le obiezioni, di trasformare una frattura in un compromesso e di impedire che una candidatura alternativa raccolga attorno a sé una maggioranza sufficientemente stabile. È il terreno sul quale Malagò ha maturato una lunga esperienza. E sarebbe imprudente confondere le difficoltà attuali con una resa già scritta.

Naturalmente, Galliani non è un avversario improvvisato. La sua esperienza, i suoi rapporti personali e la conoscenza del sistema calcio lo rendono un interlocutore credibile. Se riuscisse a ottenere un sostegno ampio, formalizzato e condiviso, la competizione assumerebbe una dimensione completamente diversa. Ma proprio qui sta il punto: occorre trasformare i contatti in firme, le simpatie in voti e il dissenso in un progetto comune. Perciò, al momento, più che decretare un vincitore, conviene osservare chi riuscirà a compiere questi passaggi.

La resa dei conti è appena cominciata

Le prossime scadenze saranno decisive. Entro il 4 novembre andranno presentate le candidature; il 14 dicembre è la data prevista per il voto. Nel frattempo, la Lega di Serie A dovrà fare i conti con le proprie divisioni, Galliani dovrà capire quanto sia solido il sostegno attorno al suo nome e Malagò dovrà dimostrare di poter ricostruire una maggioranza sufficiente a confermarlo alla guida della Federazione.

La questione, in fondo, è più ampia di una contesa personale. Riguarda il modello di governo del calcio italiano: una Federazione capace di decidere con una propria autonomia oppure un sistema nel quale le società economicamente più potenti pretendono di avere un peso determinante sulle scelte strategiche?

Riguarda anche il rapporto fra sport e politica, il finanziamento del movimento, la regolamentazione delle sponsorizzazioni e la capacità di affrontare problemi che da anni accompagnano il calcio nazionale. In mezzo a tutto questo, Malagò e Galliani rappresentano due percorsi manageriali diversi, due reti di relazioni e due possibili modi di costruire il consenso. Saranno le firme, le alleanze formalizzate e i voti delle componenti federali a stabilire quale progetto raccoglierà il sostegno necessario.

La mia previsione personale resta quella di un Malagò tutt’altro che rassegnato, pronto a giocarsi le sue carte fino all’ultimo. E il buon Giovanni allenato nel bowling ed efficace nel lancio della sfera, anche questa volta riuscirà ad abbattere tutti i birilli. Con una riserva però, questa volta prima di festeggiare, sarà meglio aspettare il rumore dell’ultimo colpo.