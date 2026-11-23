La Nazionale femminile sfiderà la Finlandia il 5 dicembre allo Iacovone per la qualificazione al Mondiale 2027. Il 10 gennaio 2027, invece, sarà la volta della Supercoppa femminile tra Juventus e Roma: già venduti duemila biglietti

Il conto alla rovescia è iniziato. Taranto, nei prossimi due mesi, ospiterà due eventi sportivi di rilevanza nazionale: la Nazionale Azzurra femminile e la Supercoppa Femminile Roma-Juventus. Entrambi sono stati presentati stamattina, a Palazzo di Città, dalla FIGC alla presenza della presidente della Serie A femminile Federica Cappelletti, del presidente LND Puglia Vito Tisci, del commissario tecnico Andrea Soncin insieme al Direttore generale e alla Componente del cda del Taranto calcio, rispettivamente Beppe Camicia e Paola Cocozza, e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Piero Bitetti, il coordinatore del Tavolo dello Sport Pierfilippo Marcoleoni e il dirigente Marco Lesto. “Sarà un’opportunità magnifica – ha dichiarato il primo cittadino, facendo gli onori di casa – per cui ci auguriamo che questi appuntamenti possano rappresentare un’occasione importante per la città e che portino anche fortuna, magari in vista della sfida con la Filandia. Abbiamo a disposizione un impianto sportivo di ottima portata e siamo convinti che eventi di questo livello possano generare ricadute positive, non soltanto sul piano sportivo, ma anche per l’intera comunità, contribuendo a creare un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione. Lo abbiamo constatato con i Giochi del Mediterraneo e stiamo lavorando su questa strada, affinché Taranto possa cambiare davvero volto”. Il Direttore generale rossoblù ha poi ringraziato l’amministrazione comunale e la FIGC per aver scelto “la casa dei tarantini” sottolineando la proficua “collaborazione avviata con la società”.

La Nazionale Femminile

Il prossimo 5 dicembre le Azzurre si giocheranno la qualificazione al Mondiale brasiliano del 2027 contro la Finlandia. Un appuntamento di grande prestigio, come ha ribadito Cappelletti, che ha ringraziato l’amministrazione comunale “per la sensibilità dimostrata e per aver compreso l’importanza di ospitare due eventi di punta del calcio femminile”: “È un sogno che diventa realtà – ha proseguito – soprattutto per tante bambine che potranno vedere da vicino le proprie beniamine. Dopo il successo dei Giochi e i risultati delle nostre Under 19, insieme all’entusiasmo che si respira attorno al Taranto Calcio, abbiamo maturato la convinzione che questo territorio fosse pronto ad accogliere appuntamenti di tale portata. Ci aspettiamo una risposta importante e vogliamo contribuire a rafforzare il percorso di crescita e di accreditamento del calcio femminile italiano. “Vogliamo ispirare le nostre bambine, le nostre figlie perché possano finalmente credere che il calcio possa essere una prospettiva anche in questo territorio”. La presidente ha poi sottolineato che sia La Roma sia la Juventus rappresentano il “fiore all’occhiello del calcio femminile italiano” anche se l’obiettivo è portare sempre più in alto tutto il movimento. Tra le giocatrici più attese c’è Cristiana Girelli, che nel video messaggio lanciato nel corso della conferenza stampa ha ribadito quanto sia “entusiasta di calpestare il manto erboso dello stadio Iacovone”.

La Supercoppa tra Juventus e Roma

Per il secondo evento, in programma il 10 gennaio 2027, sono già stati venduti duemila biglietti. Un risultato molto importante, come ha asserito Soncin, che ha voluto ringraziare tutti i presenti per l’accoglienza ricevuta: “Sono stato travolto dall’entusiasmo e desidero ringraziare tutte le componenti che hanno reso possibile questa iniziativa. C’è una grande voglia di essere qui e già, in queste ore, sto respirando tutta la passione che Taranto sa trasmettere. Ho avuto modo di conoscere lo stadio Iacovone anche da giocatore e, devo ammetterlo, qui ho sempre perso”. Anche per il commissario Taranto sta attraversando una “fase di rinascita” e le augura “di cuore di proseguire su questo percorso, perché è una città che ha tanta voglia di crescere e di affermarsi” ha concluso.