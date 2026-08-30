Giochi del Mediterraneo, ancora ori per la Nazionale

Judo, ginnastica artistica, lancio col giavellotto e atletica salgono sul podio per l’ oro. Per gli azzurri ancora medaglie d’ argento e di bronzo per le altre discipline

Per la pallavolo femminile, le azzurre portano a casa l’ argento. Medaglie d’oro nel judo per la gara a squadre miste e alle azzurre di ginnastica artistica, Inzoli nel lungo per l’ atletica. L’ Italia però non si ferma, guida ancora il medagliere. Medaglia d’ argento nel tiro a segno, bronzo per la pallavolo maschile.

Giovanni Frattini nella finale del lancio del giavellotto vince l’oro con 81.59 metri. Lo segue Michele Fina completa la doppietta per l’Italia vincendo l’argento con 77.41 metri. Per la pallavolo femminile la Turchia batte l’Italia per 3-0 nella finale di pallavolo femminile. Le turche prevalgono con i parziali di 25-22, 26-24 e 25-19 e conquistano la medaglia d’oro. La Nazionale azzurra porta a casa l’argento.