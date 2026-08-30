Giochi del Mediterraneo, argento nel tiro a segno

Nessun bronzo nel calcio maschile

È la nona giornata di gare in questa domenica piena di appuntamenti. Diciotto titoli in palio.

La prima medaglia di giornata per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo, è ancora per la stessa disciplina a nome di Carlotta Salafia e Danilo Dennis Sollazzo, i quali si sono classificati al secondo posto, nella specialità della carabina ad aria compressa dai 10 metri. I due si sono arresi alla coppia della Serbia, che da subito è entrata in vantaggio.

Per il calcio invece, la partita Italia-Marocco finota 1-4, ha visto sfumare il bronzo per gli azzurri che va quindi al Marocco.