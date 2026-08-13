Giochi del Mediterraneo, ecco il Palazzetto di Massafra

di Angelo Nasuto

Lo annuncia l’assessore Cerbino sui social: ” E’ un traguardo importante per Massafra e per l’amministrazione Zaccaro, dopo mesi di lavori, impegno e tanta attesa, abbiamo una struttura rinnovata, pronta a diventare protagonista di un appuntamento sportivo internazionale”

A poco più di una settimana dall’inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, anche Massafra risponde. L’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Cerbino, insieme alla sindaca Giancarla Zaccaro, annunciano con grande soddisfazione il varo del Palazzetto dello sport Giovanni Paolo II, ormai pronto, dopo tanti mesi di lavoro. L’impianto è stato realizzato nel 2000 e ospiterà le gare dei Giochi del Mediterraneo 2026 di taekwondo e tennistavolo.

È stato lo stesso membro di Giunta, che ha l’importante delega ai Lavori Pubblici, che ha dato la lieta notizi sui social: “Oggi possiamo raccontare– ha affermato Cerbino – che il Palazzetto dello Sport “Giovanni Paolo II” è terminato, pronto ad accogliere i XX Giochi del Mediterraneo Taranto. È un traguardo importante per Massafra e per l’amministrazione Zaccaro, dopo mesi di lavori, impegno e tanta attesa, abbiamo una struttura rinnovata, pronta a diventare protagonista di un appuntamento sportivo internazionale, che porterà sul nostro territorio atleti, delegazioni e visitatori”.

L’assessore ha evidenziato che la città jonica avrà l’onore di far parte di questa grande manifestazione, mostrando la propria capacità di accogliere e di essere all’altezza delle sfide più importanti. “Questo palazzetto – ha proseguito su Facebook – resterà un patrimonio della nostra città, dei nostri giovani e delle associazioni sportive: un luogo in cui vivere lo sport, crescere, incontrarsi e costruire nuove opportunità. Ora possiamo dirlo con orgoglio: il palazzetto è pronto, Massafra è pronta”. L’impianto negli scorsi anni ha avuto bisogno di diversi interventi di ristrutturazione e ammodernamento, ma con lo stanziamento delle risorse per i Giochi del Mediterraneo, è anche un ulteriore elemento di vanto della Tebaide. Questo l’elenco completo degli interventi effettuati: adeguamento strutturale e normativo con rifacimento e messa in sicurezza della caratteristica grande cupola, miglioramento dell’altezza e della luminosità interna.

Per l’impiantistica e la sostenibilità è stata attuata una riqualificazione energetica completa, con rifacimento degli impianti tecnologici e adeguamento alle normative antincendio vigenti. Per l’accessibilità è stato realizzato il totale abbattimento delle barriere architettoniche, per garantire la fruibilità internazionale, mentre per la riqualificazione urbana esterna, sono state sistemate le aree di accesso, con la creazione di nuovi spazi a verde e ampliamento dei parcheggi circostanti.