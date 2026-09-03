Giochi del Mediterraneo, Italia da record: superato il muro delle 200 medaglie

Stracciato il primato assoluto di Bari 1997. Mornati ‘momento d’oro dello sport azzurro’

Obiettivo raggiunto: l’Italia dello sport fa festa ai Giochi del Mediterraneo di Taranto fissando – a un giorno dalla conclusione delle gare – il nuovo record di medaglie della manifestazione.

Comunque vada a finire, saranno i Giochi più ricchi di sempre dal punto di vista degli allori vinti. Nella giornata che fa segnare anche il record di giornata con 36 podi, l’Italia abbatte il muro delle 200 medaglie (ben 223 il dato provvisorio) e migliora il primato precedente che apparteneva agli stessi azzurri (le 193 vinte a Bari 1997).

Ora calerà il sipario sulla manifestazione che l’Italia – dopo la falsa partenza della prima giornata, con la Turchia avanti per ventiquattro ore – ha dominato sin dalle prime battute allungando di giorno in giorno il distacco sulle altre nazioni. Una corsa a parte, quella degli azzurri, sempre padroni del medagliere che li vede primi a quota 223 appunto (73 ori, 78 argenti e 72 bronzi). Doppiata la Turchia che segue, si fa per dire, a quota 104. Sul gradino più basso del podio la Grecia con 71 allori. Oggi gli ultimi tre titoli in palio, la mezza maratona uomini e donne, e la finale del torneo di pallanuoto con il Settebello che sfida il Montenegro, potranno servire a rimpinguare il bottino. La giornata di ieri consegna agli azzurri la bellezza di 36 medaglie (10 ori, 13 argenti e 13 bronzi). (Ansa)