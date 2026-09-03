Giochi del Mediterraneo, l’Italia chiude con la pallanuoto

Il presidente di Federnuoto si complimenta con la squadra: “Grande successo, edizione memorabile”

Nell’ultima gara dei Giochi del Mediterraneo ‘Taranto 2026’ la nazionale maschile di pallanuoto guidata da Sandro Campagna ha vinto la medaglia d’oro battendo in finale il Montenegro 18-14 al termine di un match che ha vissuto momenti di nervosismo dentro e fuori dall’acqua nell’ultimo quarto, a seguito delle proteste del Montenegro per l’espulsione di un loro giocatore e del ct, e poi di nuovo a fine partita. Nel medagliere l’Italia chiude al primo posto con 224 medaglie (74 ori, 78 argenti e 72 bronzi), record di tutti i tempi per la manifestazione.

La soddisfazione di Barelli

Non tarda ad arrivare la soffisfazione del Presidente di Federnuoto Paolo Barelli: “Complimenti a squadra e staff! Hanno disputato un torneo magnifico, contribuendo a rendere memorabile questa edizione in Italia dei Giochi del Mediterraneo con un’immagine della pallanuoto che rende orgoglioso tutto lo sport italiano”. Per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio l’oro conquistato dal Settebello rappresenta “il coronamento di un’estate vissuta da protagonisti ai Campionati Europei di Parigi e ai Giochi di Taranto” e continua: “Siamo fieri di questi risultati perché confermano la solidità delle nostre selezioni nazionali e la virtuosità del nostro sistema”.

“Questi traguardi nascono dalle sinergie e dal lavoro quotidiano svolto dalle nostre società affiliate, dai dirigenti e dai tecnici, che sono la vera spina dorsale della Federazione – prosegue Barelli – e garantiscono la crescita dei giovani sul territorio, la formazione degli atleti dalla base all’alto livello e svolgono un servizio fondamentale per la collettività attraverso la promozione della sicurezza acquatica, della prevenzione e dell’educazione al nuoto. (Fonte Ansa Puglia e Crediti foto Media Hub Giochi del Mediterraneo)