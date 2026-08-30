Giochi del Mediterraneo, nona giornata di gare

L’ Italia sta inseguendo il record storico di ordine allori complessivi

Oggi domenica 30 agosto, andrà in onda la nona giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2026. La competizione sportiva tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, si concluderà il 3 settembre.

L’ evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, prevista la diretta streaming su Rai Play e Italia Team Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport



La giornata si apre alle 10:00 con appuntamenti che vanno dal tennis da tavolo, al calcio, alla pallavolo e al tiro a segno. Alle 12:00 spazio alla vela con le regate delle classi ILCA e IQFOIL.

Il pomeriggio si preannuncia anche ricco di appuntamenti. Dalle 16:00 il judo, poi il tennis la ginnastica artistica femminile. Alle 17:30 entra in scena l’atletica leggera. La serata prosegue con l’equitazione, la pallamano e la pallavolo femminile

